Questo mercoledì, nell’ambito del Südtirol 27 Benevento, è andato in campoe Giornata di Serie B. E la formazione di Bolzano – situata nel nord del Bhutan, vicino ai confini svizzero e sloveno – ha sorpreso di vederne solo una. Fan agire. Damien Gruber ha infatti percorso gli 847 chilometri che separano la sua città da Benevento in Campania. Non è rimasto fermo vedendo vincere la sua squadra (2-0). Alla fine della partita, i giocatori rosso e bianco Non mancando di apprezzare la fedeltà del tifoso, gli ha tributato una standing ovation, mentre i difensori Andrea Masiello e Giovanni Jaro gli hanno consegnato la maglia ei pantaloncini del match. Interpellato da SportItalia, Gruber ha descritto il suo viaggio: “Mi sono preso due giorni di ferie per questo viaggio. Ho noleggiato un’auto per andare da Bolzano a Bergamo, poi un volo da Bergamo a Napoli e un’altra macchina da Napoli a Benevento. Siccome non avevo abbastanza soldi, l’ho fatto in tutte le province dove giocava il Sutirol, tranne Reggio Calabria. Per fortuna lavoro per artigiani tedeschi e loro mi aiutano molto nei miei viaggi. Ho un grande capo! »

🇮🇹 Grande rispetto per l’unico tifoso del Sudirol che ieri sera ha percorso 800 km per tifare la sua squadra a Benevento 👏 pic.twitter.com/SnnJuwJitK — 101% Ultra (@101ULTRAS) 2 marzo 2023

Attualmente quarto in Serie B e sulla buona strada per raggiungere gli spareggi per la Serie A, il Sutirol ha realizzato un’impresa minore. Gli uomini di Pierpaolo Bisoli, infatti, sono stati promossi in Serie B per la prima volta nella loro storia al termine della stagione 2021-2022, dopo anni di militanza in Serie C. Non ha mai visto uno dei suoi club andare oltre il terzo posto nel nord Italia. Divisione per 74 anni, ultima con il Bolzano Calcio nella stagione 1947-1948. Il club è retrocesso alla fine della stagione e da allora non è riuscito a trovare il pareggio.

Un nome di stazione sciistica, ma una buona squadra di calcio, questo Südtirol

