Cava de’ Tirreni: parte la raccolta fondi per sostenere le cure della piccola cavese, di appena cinque anni, affetta da malformazione congenita che ne limita la mobilità.

La piccola ha bisogno di un primo intervento chirurgico per la risoluzione del problema, ma la spesa prevista – di circa 60 mila euro – non è coperta dall’assistenza sanitaria.

Per questo motivo papà Salvatore Avella ha pensato di chiedere l’aiuto dei cittadini cavesi e non solo avviando una campagna di crowdfunding sulla piattaforma gofundme che in pochi giorni ha già raccolto circa 4000 euro.

A quella online la famiglia e gli amici hanno affiancato anche una raccolta fondi distribuendo dei salvadanai negli esercizi commerciali metelliani.

«Zaira è affetta dalla nascita da emimelia fibulare, l’assenza totale, cioè, del perone sinistro e di tutti i sistemi tendineo legamentosi che ne determinano la funzionalità – ha spiegato il padre della piccola –. Inoltre, ha il femore corto, il ginocchio valgo e il piede sinistro equino. Tale malformazione congenita limita in tutta la sua crescita azioni funzionali importanti che richiedono una serie di interventi correttivi di allungamento dell’arto sinistro».

Attualmente, Zaira è seguita dal team medico del dottor Alexander Kirienko, specializzato in ortopedia pediatrica e della malformazione degli arti inferiori, presso la clinica Humanitas di Milano. Attualmente, la gamba sinistra di Zaira ha una dismetria di circa 8 centimetri rispetto alla gamba destra.

«Questa patologia – racconta ancora Salvatore Avella – fino ad oggi è stata trattata con l’ausilio di tutori, sia per il giorno che per la notte (realizzati su misura da tecnici specializzati in ortopedia) e con l’utilizzo di scarpe ortopediche modificate con rialzo interno ed esterno. Di conseguenza, sono state necessari continue sedute di fisioterapia per la correzione del valgo e per l’allungamento dei tessuti molli della fascia esterna della gamba».

Il problema però, a quanto pare, non è relativo solo alla limitazione nella capacità di deambulare e nelle difficoltà di equilibrio, quanto piuttosto ai risvolti che in futuro la malformazione potrà avere.

«Questa condizione – precisa il padre della bambina – se non trattata con i dovuti interventi chirurgici, comporta gravi problemi all’anca e alla schiena. Per questo motivo, dopo aver consultato i migliori ortopedici, ci è stato consigliato un primo intervento di allungamento dell’arto sinistro inferiore con una nuova tecnica all’avanguardia che consiste nell’inserimento di un chiodo endo-midollare all’interno del femore sinistro. Purtroppo, per questa nuova tecnica (introdotta nel 2014) non è prevista la copertura da parte dell’assistenza sanitaria nazionale, nonostante l’interessamento costante delle associazioni di categoria in atto».

Da qui alla necessità di trovare i fondi necessari e all’idea di avviare una campagna di raccolta fondi online. «Considerato l’attuale abbandono da parte dello Stato – ha concluso Salvatore Avella – abbiamo preso in considerazione una attività di raccolta fondi per sostenere le spese sanitarie di Zaira e per garantire una migliore riuscita dell’intervento, con minori sofferenze».