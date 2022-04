Un « robinet » de dopamine dans le cerveau pour soigner la maladie de Parkinson

Trema, Parkinson. En partenariat avec le centre hospitalier universitaire (CHU) de LilleInBrain Pharma, una start-up specializzata nelle biotecnologie, un développé une méthode révolutionnaire pour soigner la malattia di Parkinson. Il s’agit d’administrer, pour la première fois au monde, de la dopamine directement dans le cerveau des Patients. Non premier essais cliniche Montrent des résultats spectaculaires.

Bien moins répandue que la maladie d’Alzheimer, la maladie de Parkinson touche tout de même pas moins de 200.000 personnes chaque année en France. Et sans vouloir être alarmiste, qualificatore Parkinson de «maladie de vieux» est une erreur puisqu’elle peut survenir dès 35 ans selon le Dr Matthieu Fisichella, direttore di InBrain Pharma. Pour faire simple, cette maladie attaque les neurones qui produisent la dopamine, cela entraîne de nombreux symptômes : lenteur, raideur, douleurs ou encore des tremblements.

Un impatto molto importante sui sintomi

« Dans les cinq à dix premières années de la maladie, un traitement par voie orale suffit généralement. Ensuite, il entraîne des complicazioni chez 50 à 80 % des Patients qui passent sans cesse de surdosage à sous-dosage », spiega il professeur David Devos, neurologo au CHU de Lille et specialiste de Parkinson. L’idée qu’il a mise en œuvre en collaboration avec InBrain Pharma est d’apporter directement la dopamine dans le cerveau. « Une pompe électrique contenant le médicament est implantée dans l’abdomen et va envoyer la dopamine dans le cerveau via un cathéter », détaille le Dr Fisichella.

Quatre pazienti ont été incorporés au premier essai clinique qui en comptera une vingtaine. « D’habitude, on ne communique pas aussi rapidement, mais l’impact sur les symptômes de la maladie est importante tellement. Avec una dose di trattamento di 200 mg/24h, les Patients parviennent à un contrôle parfait des symptômes 80 % de leur journée », s’enthousiasme le Pr Devos. Par ailleurs, l’implantation de ce dispositif est moins invasive que la stimolazione cérébrale profonde et plus ergonomique que les traitements par pompe extérieure.

Un coût compensé par un gain en autonomie

Certes, ce traitement ne ralentit a priori pas l’évolution de la maladie. Il permet cependant aux malades de gagner en qualité de vie et en autonomie. C’est sur ce dernier point que la culbute économique peut se faire par rapport au traitement oral : « Le coût d’implantation, de l’ordre de 20.000 euros, sera rapidement compensé par l’arrêt des aides à l’autonomie qui ne seront plus nécessaires», avance le scientifique.

L’essai en cours durera jusqu’en 2024. InBrain Pharma lancera ensuite un essai de phase 3 sur une centaine de patients en Europe. Pour cela, il faut que la start-up parvienne à lever environ 16 milioni di euro, sachant que le prix d’une seule pompe est de 7.000 euro. « La recherche, ça coûte encore plus cher que la Formule 1 », lance le professeur Devos. Pour la mise en œuvre commerciale, InBrain Pharma table sur une échéance aux alentours de 2028. Plus loin encore, la start-up réfléchit à utiliser son système pour véhiculer d’autres some médicaments dans le cerveau ma la pouré nérative sodiesér Un espoir pour les personnes atteintes d’Alzheimer ?