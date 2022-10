Un possibile caso di febbre dengue in Nuova Aquitania

Francia 3

C’è un caso di dengue vicino a Biscaros nelle Land Islands? Il paziente è in buona salute, sabato 22 ottobre, ma le sue condizioni sono senza precedenti. Sono in corso le analisi e si stanno organizzando le operazioni di controllo delle zanzare per prevenire la diffusione della zanzara tigre.

La zanzara tigre non è solo fastidiosa. Trasmette anche malattie che si trovano comunemente nei climi tropicali. Tuttavia, nelle Isole Landes è stato rilevato un caso di arbovirosi. “Questo non mi riguarda personalmente ma diremo che abbiamo ragione ad avere un po’ di scetticismo su questo tipo di malattia”dice l’uomo. Le analisi dovrebbero determinare se il paziente ha contratto la febbre dengue o qualsiasi altro virus tropicale.



Una cosa è certa, il paziente non ha viaggiato all’estero. Quindi è un caso originale, il primo in Nuova Aquitania. I medici chiedono vigilanza. “Il paziente con febbre ed eruzioni cutanee dovrebbe consultare il pronto soccorso o il proprio medico di famiglia”, consiglia Bruno Malfi, MD, specialista in malattie infettive presso il Purdue University Hospital (Girond). Per ridurre il rischio di epidemie, l’agenzia sanitaria regionale svilupperà un programma anti zanzara Nella notte di sabato 22 ottobre nei luoghi frequentati dal malato.