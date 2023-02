“Un po’ arrogante”, “Questa stagione è Clementine”: Helena del Belgio è tutt’altro che unanime su “Koh-Lanta: The Sacred Fire”

Come annunciato da Denis Brogniart: La strategia è tornata in azione su Koh Lanta. Martedì sera, dal lancio della nuova stagione del gioco d’avventura, quando si sono appena incontrati, i candidati stavano già provando a piazzare le loro pedine. Colloqui segreti, strategie di alleanza, alcuni non hanno aspettato molto prima che la macchina si mettesse in moto. Questo è particolarmente vero con Alexander. Sentendosi in “pericolo evidente” a causa della sua figura meno atletica rispetto agli altri, il 34enne responsabile della logistica ha provato a stringere un’alleanza con il belga Amine, decano della stagione.

Grande ritorno per ‘Koh-Lanta’ con tre belgi: ‘Gli Avventurieri non hanno mai giocato secondo queste regole’

Quando Helena, una delle favorite belghe della stagione, vince l’evento dei pugili, vince la possibilità, proprio come Nicolas, che ha vinto l’evento nella categoria maschile, di formare la propria squadra. Note relative a un fisioterapista. Lei che ammette di essere “un’ispirazione per molte persone” chiaramente non è unanime tra gli avventurieri e ne infastidisce più di uno. “Quello che mi diverte è tirare fuori un atleta che ne parli un po’. Sarebbe divertente”, spiega Alexander. “Porterei fuori Helena perché non ha ottenuto l’umile vittoria, non ho apprezzato affatto l’aspetto ‘io sono il migliore’. Non voglio avere una relazione con qualcuno del genere. Lo farei piuttosto vivi un’avventura con persone che hanno esperienza di vita e più difficoltà ma meritano di esserci. Sono lì tutte le volte che fai tu e che non si considerano migliori.

“Non è il mio preferito”, “personalità un po’ arida”, abbiamo potuto sentire dagli altri avventurieri. Anche su Élodie, l’altra favorita belga della stagione, Helena non sembra fare una bella figura. Tuttavia, il responsabile marketing pensa a mettere in atto la strategia. “Preferirei essere umano con Nicholas e strategico con Helena perché ho un piccolo problema di personalità con lei. La trovo molto arrogante. Sono d’accordo che siamo qui per vincere ma non per schiacciare gli altri.

Candidati, location e notizie: tutto quello che c’è da sapere su “Koh Lanta: Sacred Fire”, che debutterà martedì

Da parte sua, Anne-Sophie, insegnante di Zumba dalla forte personalità, sta vivendo la sua esperienza al fianco di Helena. Quello che non mi piace di lei è il suo aspetto di presentarsi rispetto agli altri diciannove avventurieri quando supera le sue prove dicendo: “Lo passerei naturalmente, mi ci sono voluti anni per farlo”. “Abbiamo il nostro posto tanto quanto il suo posto.”

Nonostante la loro riluttanza, Anne-Sophie ed Elodie vengono scelte per unirsi alla squadra di Helena, ovvero i Reds (Tinago). La notizia non li rende felici. Sale la tensione nel campo. “Helena”, dice Anne-Sophie, “le trovo delle indicazioni per il campo. È un po’ fastidioso vederla sempre dire cosa fare e lei, lei, non fa molto. Tuttavia, la vittoria del Team Red nel il test di immunità ha permesso agli Avventurieri di ingoiare meglio la pillola.” .

Protetti, i Rossi non furono invitati al Primo Consiglio. E i gialli sono quelli che vi si attengono. Ritirata dagli altri avventurieri e senza un collare d’immunità a proteggerla, Celia viene eliminata con sei voti contrari. Da parte sua, Nicholas non voleva usare il suo incantesimo per proteggere il suo collega. Prima che Dennis Brogniart spenga la sua fiamma, Celia condivide la sua delusione con i voti di Tanya e Benjamin che non hanno onorato il piano iniziale. “Posso guardarmi allo specchio”, ha detto, prima di aggiungere che “spera che il vincitore (di Koh Lanta, ndr) sia uno dei vincitori onesti”.

I netizen erano sconvolti: “Helena è Clementine in questa stagione”

Durante la serata, i netizen non hanno mancato di commentare il comportamento di Helena sui social network. “Helena, ha un’anguria, decisamente un’anguria…“,”Helena, la conosciamo da 10 minuti e siamo contenti che abbia perso la gara contro Nicholas“,”Helena mi fa davvero incazzare“,”Helena è Clementine in questa stagione“,”Felice di trovare Clémentine. D’altra parte, il produttore la chiama Helena, il che è strano“, possiamo leggere su Twitter. O” “loPesante e ingombrante’, stiamo parlando di tronchi o di Helena?“,”L’arroganza di Elena la belga. È un limite se può dire di meritare una stella.“

In un’intervista con ultima oraLa belga aveva accennato alla sua forza di carattere. Ho lo spirito di un leader Può essere tanto buono quanto un difetto. affascinato.