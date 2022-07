Un pellegrino italiano scomparso in guerra: persona trovata vicino a Olliules

Dall’11 luglio la famiglia di Adriano Pacifico non ha notizie. Ma il pellegrino italiano è stato avvistato vicino a Ollioules venerdì 15 luglio, secondo un quotidiano regionale. Era mattutino.

Questo è solo l’inizio per chi è vicino ad Adriano Pacifico. Senza notizie da lunedì 11 luglio, il pellegrino italiano è stato visto venerdì 15 luglio, non lontano da Evnos, nei pressi del comune di Olliules, Var.

L’uomo che ha intrapreso un viaggio di oltre duemila chilometri per arrivare a Santiago de Compostela, secondo molte testimonianze quotidiane, è stato visto straordinariamente. Mattino è lìVicino a una stazione di servizio all’ingresso della frazione di Sainte-Anne-d’Évenos.

Per diversi giorni il viaggiatore non ha dato alcun segno di vita alla sua famiglia. L’informazione diventa chiara con un’altra testimonianza: “C’era venerdì pomeriggio, aveva solo un euro e gli abbiamo dato una bottiglia d’acqua”.

La fiducia nella famiglia aumenterà

I passeggeri trascorrono la notte in questo settore dal venerdì al sabato poiché vengono forniti materassini. Il giorno successivo, una donna si è rivolta a Facebook e ha spiegato di aver incontrato Adriano Pacifico intorno alle 16:30. Ma quando è tornata ore dopo, l’uomo non c’era, riporta il quotidiano.

Allo stesso tempo, la sorella di Adriano chiede aiuto, ancora dentro Era mattutino. “Aiutami a trovare mio fratello!” “Potrebbe essere in uno stato di paura, confusione o irrequietezza, non so se è stato derubato o se non ha soldi”, ha detto. -Lei è.

Il viaggio dell’italiano è iniziato il 3 luglio. Il suo obiettivo è andare in bicicletta a Santiago de Compostela in Spagna. L’uomo chiamava sua madre ogni giorno. Ma l’ultima telefonata risale all’11 luglio. Ha rotto il suo telefono e lo ha preso in prestito per contattare i suoi parenti. Ma da allora il silenzio radiofonico.