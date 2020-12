Un pasto sospeso per San Francesco, continua la raccolta fondi

Le donazioni su gofundme. Fra Pietro: “Aiutateci a donare un sorriso per Natale”

Cava de’ Tirreni. Continua la raccolta fondi “Un Pasto Sospeso” per il Convento di San Francesco e Sant’Antonio, con il patrocinio dell’Amministrazione Servalli e con il supporto delle associazioni del territorio.

“Da sempre la nostra mensa fornisce un pasto caldo a pranzo e cena a chi ne ha bisogno – afferma fra Pietro Isacco, Padre Guardiano del convento – soprattutto in questo particolare momento di paure, tristezze e anche di grandi difficoltà di tante persone. Con un piccolo gesto caritatevole da parte di tutti, con un contributo minimo di € 2,50, attraverso una donazione in maniera semplice e immediata utilizzando gli strumenti che la tecnologia ci offre, possiamo sostenere questo impegno rivolto a chi più ha bisogno di aiuto e donare un sorriso per Natale “.

A promuovere l’iniziativa, le associazioni: Ordine Francescano Secolare di Cava de’ Tirreni, Gifra, Agesci Gruppo Cava de’ Tirreni 4, Farma e Benessere, Pietre Vive, Mani Amiche, Alema, La Misericordia, Antico Borgo, Forum dei Giovani, Università della Terza Età, Centro Studi sulla storia della Città di Cava de’ Tirreni, Rotary Cava, Innel Wheel Cava, Osservatorio cittadino sulla Condizione delle persone con disabilità, Agorà, Caritas Diocesana, Coop Città della luna Onlus, Fondazione Sinapsi.

La raccolta, iniziata lo scorso mese di aprile, finora ha superato i 6.700 euro, ed ha permesso di garantire oltre 60 pasti giornalieri agli ospiti della mensa.

Per effettuare la donazione basta collegarsi alla piattaforma online gofundme

