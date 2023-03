Un Paese che ha rinunciato a cambiare il tempo sta tornando indietro

ILL’Egitto ha deciso, mercoledì, di tornare al cambio orario semestrale per “razionalizzare i consumi energetici” in un Paese che risente dei suoi creditori e in cui l’inflazione continua a impoverire quasi 105 milioni di persone.

E il governo ha annunciato di aver adottato, mercoledì, un provvedimento che prevede “la modifica dell’orario dell’ultimo venerdì di aprile e dell’ultimo giovedì di ottobre di ogni anno”, pratica abbandonata dieci anni fa nel più popoloso Paese arabo .

L’Egitto, uno dei cinque paesi più a rischio di non riuscire a pagare i propri debiti esteri, sta ora cercando di ridurre il più possibile il proprio consumo di energia per esportare una quota maggiore delle proprie risorse e ricostituire così le proprie riserve. dollaro.

Le autorità hanno già annunciato tagli all’illuminazione pubblica e potrebbero aumentare il prezzo dell’elettricità per le abitazioni a giugno, schiacciato dall’inflazione al 26,5%.

Inoltre, lo Stato mette in vendita sempre più beni pubblici. Perché i tre miliardi di prestiti concessi dal Fondo monetario internazionale a fine 2022 erano soggetti a condizioni: privatizzazione e, soprattutto, ripristino della lira egiziana al suo valore reale.

Oggi, a 30,5 sterline per dollaro, non è ancora liberamente negoziabile come sostiene il Fondo Monetario Internazionale, ma Société Générale prevede già un ulteriore calo a 34 sterline per dollaro entro la fine di marzo.

Perché gli investimenti promessi dai maggiori alleati del Golfo per salvare le finanze egiziane tardano a manifestarsi: il primo ministro Mostafa Madbouly non ha annunciato alcuna firma o piano d’azione diversi giorni dopo la sua visita in Qatar.