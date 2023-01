Un olandese di 28 anni sfreccia a 241 km/h in autostrada mentre si reca a Parigi per festeggiare il capodanno

L’uomo stava viaggiando sull’autostrada A1, in direzione Lille – Parigi, sabato mattina. Durante il controllo della velocità, i gendarmi del plotone autostradale di Arras l’avevano già verificata a 241 km/h (la velocità è tenuta a 228 km/h) all’altezza di Wancourt, come riportato da Voix du Nord.

Un automobilista che guidava una Mercedes AMG C 63 e poco dopo è stato arrestato dall’esercito in una stazione di servizio a Saint-Léger. Il 28enne veniva da Rotterdam e si stava recando a Parigi con la sua compagna per festeggiare il capodanno.

Dopo questa altissima velocità, ha dovuto pagare una multa di 750 euro. La sua patente di guida è stata trattenuta dalla gendarmeria per consentire alle autorità prefettizie di emettere un’ordinanza che gli vietava di circolare sul suolo francese per diversi mesi. Per quanto riguarda l’auto, è stata congelata e sequestrata per sette giorni. Trascorso tale termine, la Mercedes potrà essere rimborsata previo pagamento della quota di prenotazione. Il velocista è stato convocato a marzo dal tribunale di Arras per il processo.