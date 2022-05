Un nuovo editore italiano alla ricerca dell’autenticità

Pascual nasce dalla collaborazione di Apollonio, Simona Flacco e Ricardo Grenna. Vero – “vero” in italiano – pubblica la prima collezione di mobili realizzata interamente in Italia. In contrasto con la produzione di massa più opaca, tutti e tre difendono il principio della trasparenza rispetto al design dei pezzi e scommettono su opere separate.

Felice incontro

Specchio D1 – FE – M 01 Federica Elmo e Sedia D1 – FP – C 01 di Fredrik Paulsen di Vero Matteo Beyonc

Un anno fa, l’uomo d’affari Pascual Apollonio – Head of Furniture Brand Level Project – Simon Flair invita i designer Simona Flacco e Ricardo Grenna, fondatori, per un consiglio. ” Con la visione generale dell’industria del design abbiamo subito capito che ognuno di noi sta lavorando nel nostro campo.L’idea di cooperativa prende forma durante le discussioni: Volevamo fare un gesto deciso Fatto in ItaliaCi siamo incontrati più volte per confrontarci, e alla fine ci siamo detti: “Andiamo!”

Così Vero nasce con un ambizioso progetto di promozione della ricerca e della sperimentazione. Inutile dire che tutti e tre i partner hanno competenze complementari: Simona Flago e Ricardo Grenna sanno creare tecniche di design e visione dell’arte, Pascual padroneggia lo sviluppo del prodotto e del business. Quando vuoi, proprio come loro, è meglio creare prodotti efficaci, eleganti e senza tempo.

Fiamme

D1 – CD – CT 01 Sgabello e D1 – CD – BC 01 Scaffale by CARA DAVIDE by Vero Matteo Beyonc

La squadra sa anche come avvolgersi. Artigiani a Galatina, in Puglia, ma anche designer in cerca di indipendenza. ” Abbiamo chiesto ai creatori prescelti di esprimersi attraverso la parola “verità” e di fare ciò che finora non hanno potuto provare con altri brand.Spiega Simona e Ricardo.

Realizzato in modo massiccio, è incluso uno dei primi set di Vero Frammenti di Frederick Paulson, Marco CambardoCreato da Natalia, Federica Elmo, a617 E Cara \ David.

Sgabello, mensole, sedie, tavoli, madie e specchi Mostra una foto senza accorgertene. Dipinto in toni neon da una pistola a spruzzo, il sedile di Frederick Paulson è ipnotizzato dalle sue linee ondulate, mentre il vetro di Federica Elmo sembra gocciolante e fatto di legno di scarto. I blocchi del diritto si riflettono all’infinito.

Piuttosto che attenersi al calendario settimanale di progettazione e alla politica delle stagioni, Vero vuole pubblicare raccolte su dribs and drabs e sta già annunciando una nuova selezione in uscita in quel momento. Salone Dell Mobile 2022, Il prossimo giugno. In questo momento, i lavori saranno funzionanti Sam Stewart, Giava E Cosa strana. Continua!

