Un negoziante di Tournai si annuncia stufo, il sindaco reagisce

William Grolloa, direttore di Midi Lunch, se ne rende conto, le sue parole sono troppo dure. Ma testimoniano la sua stanchezza. “Non sono l’unico a pensarlo per strada, ma non è più possibile”, ci spiega.

“Ogni sera, prima di lasciare il mio locale, pulisco la mia vetrina. Al mattino, quando arrivo presto per prepararmi alla giornata, devo passare il tempo a pulire lattine, fare pipì quando non vomita, patatine fritte… è un inferno.” Per il gestore la forte presenza di negozi notturni in strada non aiuta. Comprano lì le loro lattine di birra a basso prezzo e si mettono al primo posto. Dopo poche ore, li abbiamo trovati in situazioni impossibili. Un negoziante una volta è stato schiaffeggiato per aver detto loro di andare un po’ oltre! Io, loro non mi spaventano, ma un giorno potrebbe deteriorarsi…”.

La città di Tournai è ben consapevole di questo problema. Inoltre, il sindaco di Tournai, Paul Olivier Delanoa, non nasconde che c’è un vero problema che si pone all’interno di questa strada.

“Il problema è in realtà più sensibile a Punt Street che altrove”, afferma. “Alcune persone, i senzatetto o altri con problemi di droga, stanno ancora”. Per non parlare dei raduni in cui si moltiplicano…

Paul Olivier Delanoa, sindaco di Tournai. – B. Libertà

La situazione è di grande preoccupazione per il sindaco. “Soprattutto dopo aver appreso, a un certo punto, che alcune donne hanno paura di andare al Pink October, che si trova in rue de Pont. Questo, non lo sopporto! Non riesco a immaginare che questo pubblico farebbe la legge in Tournai.”

Cosa fare?

Quindi il problema è noto. Ma cosa fai per questa situazione? “Posso sopportare i divieti oceanici come ho fatto di recente a persone che hanno esagerato, ma la mia portata è molto limitata”, si lamenta Paul-Olivier Delannois. Qualche anno fa ho emesso un’ordinanza che avrebbe consentito alle forze dell’ordine di agire in modo più efficace, ma non poteva essere eseguita a causa di molte associazioni. Sto ancora aspettando che mi diano la soluzione a questo problema! “.

Una maggiore presenza della polizia non cambierà sostanzialmente le cose. “Rue du Pont è già sotto sorveglianza, ma in ogni caso posso anche mettere un poliziotto ad ogni angolo di strada, altrimenti il ​​problema non si risolve perché non abbiamo le possibilità legislative per andare avanti”.

William Grollois ha una sua piccola idea. “Queste persone non sono solventi? Allora perché non imporre loro il servizio alla comunità? Inquinano le strade, le rendiamo pulite! È molto facile dire che non possiamo fare nulla contro di loro!”

Ma la polizia è a terra. – B. Libertà

Il sindaco invita i commercianti a sollevare i problemi che incontrano sempre. Quando sento parlare di persone che lasciano lo sporco, penso alle lattine, per esempio. Ti starai chiedendo da dove vengono e questo mi fa dire che alcuni negozi non giocano. Se potessi avere la prova che tutte le lattine provengono da un solo negozio, sicuramente non mi dispiacerebbe. Piccola visita.

Nel frattempo, Paul Olivier Delanoa non vuole generalizzare sulla questione dei senzatetto. “I senzatetto che sono problematici, sono una minoranza ma sono problematici per una grande maggioranza. Per i problemi legati alla droga continuiamo a colpire duramente, questo sconvolge il mercato facendo sì che alcuni lascino Tournai ed è un’ottima cosa”.