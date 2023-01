Un mese senza tabacco e un gennaio secco, sii positivo invece di sentirti in colpa

Ogni anno, allo stesso tempo, migliaia di persone sono sfidate a non bere o fumare per un mese.

Ogni gennaio torna. la sfida Gennaio è secco. Stare lontano dall’alcol per 30 giorni di fila. Nell’Hérault, questa è la terza volta che Vivien Gsalter affronta la sfida. Cocktail pomeridiano analcolico: “È molto buono, ha lo stesso sapore con un po’ di rum.”. Ciò che lo ha convinto è stata una campagna sotto forma di sfide, insistendo non tanto sui pericoli dell’alcol quanto sui benefici della sobrietà. “Questa campagna dice di farlo e qui ci sono i vantaggi”Viviana continua.

Supporto quotidiano

The Dry January viene fornito con un’app per mantenerti motivato. Ogni giorno senza bevande, dolci. “È un po’ infantile, ma ricordiamo ogni giorno che stiamo facendo qualcosa di straordinario”.Benjamin Tubiana Rey, direttore delle comunicazioni per il consorzio delle dipendenze, conferma. Dry January è stato inventato in Inghilterra nove anni fa. Il mese senza tabacco è un altro esempio di social marketing. E così il messaggio positivo si fa strada nelle campagne di salute pubblica.