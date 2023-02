Un liceo francese visto da un italiano

Formazione scolastica. Questa domenica 9 ottobre e fino a questo sabato, dieci liceali italiani scopriranno Chaumont ei suoi dintorni nell’ambito di uno scambio scolastico con il Lycée de Gaulle. Una studentessa delle superiori condivide le sue opinioni sui due sistemi educativi.

Marta Avila, una liceale italiana, è venuta a Saumont con nove dei suoi compagni di classe come parte di uno scambio. Liceo Charles de Gaulle. Questa domenica, 9 ottobre, un gruppo di studenti del comune di Scortia in Sicilia ha scoperto un liceo “alla francese”, ma con il monumento a Charles-de-Calle, Le Seine, Langres e le figure iconiche dell’Illuminismo, ovvero Ancora Digione.

Pochi giorni dopo il suo arrivo, Marta Avila condivide la sua visione dell’istruzione e delle istituzioni francesi. La differenza principale sta nell’impostazione della giornata. In Italia i corsi durano più di mezza giornata. Iniziano alle 8:20 e terminano alle 13:20, con una pausa di 20 minuti alle 11:00.

“Non abbiamo lezioni nel pomeriggio. Dopo aver finito, torniamo a casa per il pranzo. Dopodiché, abbiamo del tempo libero per fare i compiti, lo sport o la musica”, spiega in francese fluente lo studente delle superiori italiano che sta perseguendo una specializzazione linguistica.

Un liceo italiano non ha una mensa

In questo tempo libero, Marta Avila lo mette a vantaggio della pallavolo e del pianoforte. Tuttavia, osserva: “Non tutti fanno sport”. Inoltre, i compiti a casa richiedono più tempo in Italia che in Francia. “In un grande giorno, studio dalle 15:00 alle 19:00. In un giorno normale, faccio i compiti dalle 14:30 alle 17:00. »

Se il sistema italiano permette di sviluppare le fibre sportive e artistiche degli studenti, elimina i momenti ei vuoti di felicità. “In Francia mi piacciono molto i momenti di svago. A Charles-de-Gaulle ci sono molti spazi all’aperto e al chiuso per i momenti di pausa”, osserva il liceale che aggiunge: “Nella mia scuola non c’è mensa”. E sfumatura: “Ma abbiamo Ci sono molti laboratori per corsi di lingua, fisica o chimica”.

L’apprendimento delle lingue è gratificante

Visto attraverso il prisma francese, il laboratorio per un corso di lingua sembra un po’ diverso. “Ci sono stati dati dei computer. Ci permette di ascoltare le lingue e di fare diversi esercizi», spiega il liceale italiano, ancora in un discreto francese.

Questi laboratori possono spiegare il successo di Marta Avila nell’apprendimento del francese? È difficile da definire perché non è l’unica differenza tra i due paesi. In Italia, le lezioni sono tenute da un insegnante italiano, insieme a un insegnante madrelingua del paese della lingua studiata. L’obiettivo è quello di essere in grado di comunicare oralmente per migliorare la pratica della lingua. Ogni settimana, Marta Avila insegna 3 ore di lezioni di inglese e 4 ore divise tra francese e spagnolo.

Uno scambio scolastico nato dall’amicizia

“Con l’insegnante del Liceo Scardia, ci siamo conosciuti a Nord-Pas-de-Calais. A quel tempo, io ero un insegnante tirocinante e lui era un assistente italiano. Ci siamo tenuti in contatto e abbiamo iniziato questo scambio nel 2019”, spiega il Italiano del Liceo Charles-de-Calle Autore: Cecilia Brissett-Gilbert Lo scambio iniziato è stato interrotto dalla crisi sanitaria Nel 2020 e nel 2021 il collegamento è stato mantenuto solo a distanza.

“Abbiamo mantenuto lo scambio virtuale. Abbiamo ritenuto importante avere un legame tra le due società. Quindi abbiamo preparato corsi congiunti. Gli studenti hanno lavorato in coppie franco-italiane. »

Se gli studenti delle scuole superiori italiane riuscissero a trovare Chaumont quest’anno, il Covid ha continuato a interrompere il programma. “Normalmente i giornalisti dovevano visitare le famiglie degli studenti terminali, ma ci sono nuovi casi di Covid. Abbiamo dovuto prendere accordi con altri studenti delle scuole superiori che potessero accoglierli. »