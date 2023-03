Un italiano per sostituire Conte al Tottenham?

Antonio Conte sta per scadere il suo contratto con il Tottenham a fine stagione. Il tecnico italiano potrebbe non prolungare il contratto con il club londinese. Al suo posto la dirigenza degli Spurs prenderà in considerazione Maurizio Sarri.

Secondo Calcio Mercado, il Tottenham sta già preparando la prossima generazione dopo la partenza di Antonio Conte. Un tecnico italiano non dovrebbe restare nel Regno Unito. L’ex allenatore della Juventus sta valutando un ritorno a Torino, in Italia. Stefano Pioli dovrebbe essere sulla panchina del Milan se la sua partenza sarà confermata. Maurizio Sarri è stato annunciato sulla panchina degli Spurs al suo posto. Quindi deve lasciare la Lazio, dove è sotto contratto fino al 2025. L’italiano tornerà in un paese e in una città che conosce bene, avendo allenato il Chelsea tra il 2018 e il 2019.

