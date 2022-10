Un italiano ha contemporaneamente covid-19, vaiolo delle scimmie e HIV

Questo caso non è una sorpresa, ma è il primo documentato nella letteratura scientifica. Contemporaneamente è stato contagiato un paziente italiano di 36 anni Virus del vaiolo delle scimmie Covid-19 e HIV, lo riferisce un team di scienziati italiani in un paper pubblicato il 19 agosto Nel Giornale delle Malattie Infettive .

Questa persona è rimasta in Spagna dal 16 al 20 giugno. Nove giorni dopo, nel frattempo rientrato in Italia, soffriva di febbre alta (fino a 39°C), stanchezza, mal di testa e mal di gola. È risultato positivo al Covid-19 (variante Omicron PA.5.1) il 2 luglio, lo stesso giorno in cui ha notato la comparsa di brufoli sul braccio sinistro, e poi il giorno successivo. Piccole e dolorose vesciche su molte parti del corpo. Il 5 luglio, sempre più malato, si è recato al pronto soccorso di un ospedale di Catania.