Algeria Calcio – La posizione di allenatore del Marocco è rimasta vacante dopo il licenziamento dell’allenatore bosniaco Vahid Halilhodzic pochi giorni fa. Mentre molti credono che Walid Rekragui sarà il successore dell’ex allenatore algerino, fonti suggeriscono che un italiano potrebbe prendere il posto di Halilhodzic.

Secondo i media italiani, infatti, Walter Mazzarri sarà il prossimo allenatore degli Atlas Lions. A pochi mesi dal Mondiale in Qatar, l’ex tecnico di Inter e Napoli è attualmente in Marocco per negoziare una possibile posizione come allenatore della squadra. Una notizia deludente per i tifosi del Marocco che chiamano coach Mazzarri un “Hallilotsic biz”.

Ricordiamo che la Federcalcio marocchina ha licenziato Vahid Halilhotsik a causa dei suoi numerosi conflitti con le stelle della squadra. Il bosniaco, esonerato quando queste nazioni si sono qualificate per la Coppa del Mondo nel 2010, ha ricordato una situazione simile con Costa d’Avorio e Giappone.

