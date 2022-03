Il post di Andrea Giani sulla selezione del sito dei Giochi Olimpici Champions a Bernardinho. Avec les Jeux de Paris 2024 in viseur.

L’équipe de France de volley-ball connît l’identité de son nouveau sélectionneur. Moins dine semaine après départ presidenza del brasiliano Bernardo Rezende pour «raisons family, cestst Andrea Giani até nommé à la tête des Olympics Olympics. L’Italien de 51 ans, recordman de selections con Nazionale (474 ​​selezioni) e triple medallion olympique (argento nel 1996 e 2004, bronzo nel 2000), la notazione intitolata Slovene puis l’Allemagne, en paralliele sa’ entraîneur en club , in Italia.

⁇Cest pour moi a rille satisfaction dêtre the new novel entreneur cette topquipe de top niveau mondial, champion olympique in titre, qui a potentielle gagner toutes les combatitions elle participe, sj réjoui l’interressé. Qui in Francia un vivier importanti jouers haut niveau, che nivoluvent que dans des gros club, che io permetra manager collectif de maniere tempestiva funzione en comptitions.⁇

L’entraîne déjà Earvin Ngapeth

Triple champion du monde avec l’Italie (1990, 1994, 1998), Giani obtanu un contrat jusquen 2024, ole les Bleus dfendront leur titolo champion Olympic acquis à Tokyo l’té dernier, un défi quil aAccepté de rever. ⁇Mon objectif sera bien las proprier fisico e tecnica, car le but sera toujours de gagner, promete l’Italia. Questo è il sai et vivre cive expirience del sabotatore avec jouis qui nus director jusqu’aux Jeux Olympiques de Paris.⁇

Cro en croire comunica in Fédération, l’Italien était déjs papiers des dicideurs du volley françis a suite Laurent Tillie, selectneer succès des Bleus entre 2012 & 2021.Après avoir oirté l desn des mileurs jouers du monde, ciest aujourd’hui lunn des tot mileurs entraineers, nous ni és daillerus déj intéressés à si profile lorsque noun successieur laurentSoul, souligne Eric Tanguy, il Presidente della Federazione. Giani dbutera à la tête des Bleus une fois la saison terminée avec son club de Modène, oùil entraine un certo Earvin Ngapeth, au même titre que son frre Swan. Premier rendez-vous sei nella lega delle nazioni league 2022 nel juillet avant de prendre championnat du monde.