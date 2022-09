Un inglese e un legislatore italiano in Danimarca – 17.

Tre inglesi in testa in Danimarca, Oliver Wilson, Matthew Southgate e Ross McGowan -17, Matthew Jordan 5° (-16), Tom Lewis 6° (-15): cinque inglesi sono nel gruppo di testa prima dell’ultimo round. Danimarca. Non dimentichiamo l’italiano Francesco Laporta, che condivide il 1° posto con l’inglese, così come Justin Walters (Afs) e lo scozzese Evan Ferguson al 6°.

Da parte francese, a parte il “67” di Hébert, tutti e quattro i sopravvissuti sono praticamente a posto, piazzandosi al 27° posto in classifica.

Made in Himmerland – Tour 3

Grado dei francesi