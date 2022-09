Un grande primato per gli arbitri italiani questo fine settimana

Lo zapping è il nostro mondo Escluso: intervista a “Little Brother” di Christopher Nungue!

Mentre i francesi sono abituati a vedere Stephanie Fraparte al fischio delle partite di Ligue 1, i tifosi italiani non riescono a vedere un’arbitro donna in Serie A. Anche quello finirà. Questo fine settimana, in occasione dell’8° giornata del Campionato Italiano, l’incontro tra Sassuolo e Salernitana sarà arbitrato da una donna, in questo caso Maria Sole Ferriri Capudi.

“Non è una giornata banale. Sono molto commosso”, ha detto Alfredo Trentalange, presidente dell’Associazione Italiana Arbitri (AIA). Maria Sole Ferrieri Caputi ha già arbitrato diverse partite di Serie C (Terza Divisione), tre Serie B (Seconda Divisione) e due Coppe Italia.