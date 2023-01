Un fuoco d’artificio è rimasto incastrato nei suoi vestiti ed è esploso prima che la sua famiglia potesse rimuoverlo (video).

I filmati trasmessi dalla televisione locale mostrano il momento di terrore mentre centinaia di persone si godono lo spettacolo nel cielo prima di assistere a una spirale di fuoco fuori controllo in enormi scintille. Il panico scoppia tra la folla. Tutti corrono a salvarsi con urla di terrore.

Elisangela Tenem si è appena unita ai festaioli sulla spiaggia per assistere ai fuochi d’artificio di Capodanno a Nova Mirim. Sfortunatamente, quando la madre di due figli si è avvicinata, un dispositivo pirotecnico è esploso nei suoi vestiti. Di fronte ai suoi cari inorriditi e indifesi sulla scena, i fuochi d’artificio sono esplosi prima che potesse rimuoverli.

Elisangela ebbe la sfortuna di sopravvivere. È morta per una ferita al torace. È stato uno dei suoi cugini a dire alla polizia che i fuochi d’artificio sono esplosi dopo che è stato sorpreso nei suoi vestiti.

Un’indagine per omicidio è ancora in corso poiché la polizia sta attualmente cercando la persona che ha acceso la miccia, soprattutto perché molti fuochi d’artificio non erano consentiti.