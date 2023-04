Un fungo che attacca solo gli alberi nella trachea umana

Responsabile della malattia del piombo arboricolo, un fungo fitopatogeno che finora ha attaccato solo il regno vegetale, è stato individuato per la prima volta nelle prime vie respiratorie di un uomo, in questo caso un micologo indiano di 61 anni che finora godeva di buona salute .

Ciò che sfida la comunità scientifica cercando di scoprire se il Chondrostereum purpureum, finora considerato innocuo per l’uomo, possa ora essere una minaccia per la razza umana.

Il paziente ha avuto faringite cronica, raucedine, tosse, difficoltà di deglutizione, perdita di appetito e stanchezza per più di tre mesi.

‘The Last of Us’: il fungo misterioso che preoccupa davvero gli scienziati

Inoltre, aveva un ascesso depositato nella sua trachea. Questo è esattamente ciò che ha permesso di riconoscere la presenza di funghi. Le tecniche di routine utilizzate per identificare i funghi champignon nei quadri medici n’ayant pas permis de préciser l’espèce incriminée, il a fallu recourir au séquençage de son genoma, réalisé dal Centro di collaborazione dell’OMS per la consultazione e la ricerca sui funghi di importanza medica, in India. Quindi possiamo vedere che era Chondrostereum purpureum.

In un albero, la corteccia diventa necrotica

Questa infezione è la prima del suo genere nell’uomo, poiché fino ad ora questo fungo fitopatogeno era noto per attaccare esclusivamente alberi e arbusti della famiglia delle Rosacee, in cui è causata la malattia primaria. Le conseguenze di un albero infetto sono foglie che diventano opache, le estremità dei rami si seccano e la corteccia diventa necrotica e diventa marrone.

Per quanto riguarda il paziente, una volta guarito l’ascesso, gli è stato somministrato un antimicotico per 60 giorni. Il micologo indiano è stato ripetutamente esposto alle spore rilasciate da questi funghi e non ha avuto una ricaduta durante una visita medica due anni dopo.

Funghi per l’isolamento domestico?