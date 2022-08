Un ex assistente di volo sottolinea tre errori che i passeggeri commettono che potrebbero rovinare la loro vacanza: “Sbarazzati di loro”

Questa ex assistente di volo su Reddit ha deciso di condividere i suoi consigli per evitare di perdere o rompere i bagagli durante le vacanze!

In primo luogo, consiglia “Metti i tuoi dati di contatto dentro e fuori i tuoi bagagli. Le borse possono essere strappate nelle macchine che le spostano, i nastri trasportatori possono ribaltarsi a terra, questi sono solo due esempi. È meglio che abbiano un modo per contattarti se c’è un problema”.







Attenzione, però, non includere un indirizzo postale! In effetti, se i tuoi effetti personali vengono rubati e le tue chiavi sono nel bagaglio, potrebbe raccontare ai ladri della tua casa, dando loro accesso a tutti i tuoi effetti personali.

Successivamente, ti sconsiglia di mettere oggetti fragili sul fondo della borsa. “Gli oggetti fragili devono essere posizionati al centro della borsa, non nella parte inferiore o superiore. In questo modo, indipendentemente dal fatto che la borsa sia caricata in posizione verticale o sospesa, gli oggetti fragili hanno la possibilità di raggiungere la loro destinazione in un unico pezzo”.

Altrimenti, attaccare un tag “fragile” rimane un modo per indicare che hai cose a cui prestare attenzione durante il trasporto.

Infine, devi rimuovere tutte le etichette dal tuo bagaglio precedente. “Sbarazzati di tutti i nastri dei voli precedenti sul tuo bagaglio. Abbiamo capito, sei stato in altri posti nel mondo. Non complicare il compito di smistare i bagagli che hanno bisogno di conoscere rapidamente il rimorchiatore per inviare i tuoi bagagli. “

Inoltre, più tag ci sono, più è probabile che la borsa venga danneggiata o persa durante il trasporto. “I tapis roulant possono afferrare questi oggetti e distruggere la tua borsa. Inoltre, non usare spago o nastro adesivo. Per lo stesso motivo!”