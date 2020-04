Un Calcio al Covid: a Nocera la solidarietà “si gioca” alla Playstation

Un Calcio al Covid, al via un torneo di videogame per contribuire alla raccolta fondi del Comune di Nocera Inferiore.

A Nocera Inferiore la solidarietà si fa anche giocando alla Playstation. Un Calcio al Covid è il nome dell’iniziativa benefica, in programma a partire da lunedì 20 aprile prossimo.

L’evento è organizzato da Rotaract Club Nocera Inferiore Apudmontem, Inter Club Nocera e Giovani D’Oggi. Teatro di sfida, gli stadi virtuali del videogame Fifa20 su console Playstation 4.

Gli organizzatori hanno attivato su Facebook una pagina dedicata all’evento, consultabile a questo link, con tutte le informazioni utili.

La quota di partecipazione è di 6 euro, da versare attraverso il sito GoFundMe. Il ricavato sarà interamente devoluto al fondo di solidarietà istituito dal Comune. In palio ci sono gadget e buoni offerti dagli sponsor della manifestazione.

Dopo aver versato la quota di partecipazione, ci si potrà quindi iscrivere alla piattaforma FifaLeague, dove è reperibile anche una guida rapida alla registrazione.

Modalità di svolgimento del torneo

Il torneo, giocato in match singoli (1 vs 1), si aprirà con una fase preliminare a gironi. La composizione dei gruppi sarà casuale e con numero di player in funzione del numero di iscrizioni.

Seguirà quindi una seconda fase a eliminazione diretta, alla quale accederanno le squadre qualificatesi nelle prime posizioni dei gironi.

Il vincitore e i primi classificati si aggiudicheranno dunque premi donati dagli sponsor e da coloro che hanno creduto nell’iniziativa.

Per maggiori dettagli sul torneo, sulle fasi e sulle modalità dei match, è possibile consultare il regolamento completo. Sulla pagina Facebook dell’evento sono anche disponibili, nella sezione “Informazioni“, i contatti degli organizzatori del torneo di beneficenza.