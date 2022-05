Un asteroide largo 500 metri sfiora la Terra

Secondo la NASA, una roccia spaziale larga circa 500 metri dovrebbe “sfregare” sulla Terra questa domenica intorno alle 23:00.

Questa non è la prima volta che questo asteroide, chiamato 388945 (2008 TZ3), si avvicina al nostro pianeta. Scoperta nel 2008, ritorna periodicamente ogni 732 giorni.

Potrebbe essere questo il remake del film catastrofico Deep Impact? Niente panico, l’asteroide sarà a circa tre milioni di chilometri dal nostro pianeta blu domenica sera, verso le 23:00 ora francese. Questo basta alla NASA, la famosa agenzia spaziale statunitense, che descrive l’oggetto come “potenzialmente pericoloso»

Otto volte più lontano della luna

Questa designazione è una questione di scala. per me Nasase un asteroide si avvicina a 4,65 milioni di km dalla Terra, viene inserito nelle scatole dei potenziali pericoli.

Se su scala cosmica questa distanza è niente o meno, su scala umana, è un’altra storia. I tre milioni di chilometri che ci separano da 388.945 (TZ3 del 2008) sono otto volte maggiori della distanza tra la Terra e la Luna. Pertanto, c’è poco rischio di una collisione frontale con il globo.

L’asteroide si sta ancora muovendo molto velocemente, a 37.400 chilometri orari, più di 30 volte la velocità del suono. Il suo prossimo approccio sarà nel maggio 2024, ma questa volta sarà a più di sette milioni di miglia di distanza.

Questo non è l’unico fenomeno visto in questa notte da domenica a lunedì. In effetti, alcuni terrestri potranno partecipare a una festa eclissi lunare totale. Il colore della stella diventerà gradualmente rosso tra le 5:29 e le 6:54.