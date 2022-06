Ultimi trasferimenti e voci di diversione 24/06: Rodes – Gómez – Esposito – Prevljak – Ozornwafor – Matthys – Openda – Sykes

Tutte le voci di trasferimento raccolte in un unico sito. Quale squadra è interessata a quale giocatore? Dai un’occhiata qui prima! Rodes – Gómez – Esposito – Prevljak – Ozornwafor – Matthys – Openda – Sykes È ufficiale: Lennart Mertens si unisce a NXT Dopo 6 stagioni con il KMSK Deinze, l’attaccante ha deciso di lasciare il club. L’attaccante 29enne ha scelto di terminare prematuramente la sua avventura per passare al Blauw en Zwart. (leggi di più) Ufficiale: Frank Boya torna in prestito dall’Anversa Se Anversa continua a lavorare dietro le quinte per rafforzare il numero 1, ha appena ufficializzato il trasferimento in uscita. (leggi di più) Ufficiale: Michael Lallande (RFC Liegi) va a Dender! Dopo Nathan Rhodes, il campione della National 1 ha appena segnato l’arrivo di un secondo giocatore da Liegi. (leggi di più) Ufficiale: nuovo rinforzo dalla parte di Yubin La squadra di lingua tedesca continua a rafforzare la sua forza per la prossima stagione. (leggi di più) Ufficiale: Denzi tiene la sua nuova guardia del corpo Il KMSK Deinze ha un nuovo portiere. Ignacio ‘Nacho’ Miras Blanco è il nome dell’ultima aggiunta e può fornire un’ottima statistica. (Suite Lyra) Il precedente trasferimento più costoso di Hurlow e Buffalo da un club della Premier League è stato completato L’attaccante nigeriano sta facendo una mossa firmando in Inghilterra. (leggi di più) Sergio Gomez torna al Barcellona? “Sarebbe bello tornare in quella che era la mia casa”. Lo spagnolo dell’Anderlecht è citato dalla sua squadra di allenamento. (leggi di più) Anversa vuole ingaggiare un giocatore del Bayern Monaco The Great Old vuole potenziarsi con un giocatore di Rekordmeister. (leggi di più) READ I commentatori tedeschi hanno attaccato in diretta durante l'incontro tra West Ham e Francoforte Ufficiale: Bruges si separa da Kremensk, che parte per l’Indonesia Le tracce del popolo di Bruges si separano dal giocatore ceco. (leggi di più) È ufficiale: Jason Lokello firma per lo Sparta Rotterdam L’ex giovane dell’Anderlecht, esterno 23enne, si trasferisce in Olanda. (leggi di più) Anversa trova una soluzione per Frank Boya in un altro club della Pro League Frank Boya è stato ceduto in prestito a Zolt la scorsa stagione. Potrebbe non giocare per l’Anversa in questa stagione. (leggi di più) Dante Vanzer è stato avvicinato da un club di Serie A Nonostante la sua buona stagione, Vanzer non è stato molto associato a potenziali trasferimenti. Qualsiasi club italiano sarebbe felice di reclutarlo. (leggi di più) Ufficiale: Il giocatore che si è allenato al Club Brugge ed è passato a Mechelen va in Slovacchia In prestito al Mechelen dal club durante l’esercizio 2020-2021, il difensore centrale è passato in Eredivisie la scorsa estate. (leggi di più)

Ross Sykes: un’opportunità che non potevo rifiutare L’Union Saint-Gilles ha un nuovo difensore con Ross Sykes (23) di Accrington Stanley (3° inglese). Un club in cui gioca da quando aveva tredici anni. (leggi di più) Lois Openda doveva decidere il suo futuro al Club Brugge Il prestito di Lois Openda al Vitesse è scaduto. In linea di principio dovrebbe tornare ad allenarsi con il Club Brugge il 4 luglio, ma l’attaccante 22enne ha altri progetti. (leggi di più) È ufficiale: Nathan Rhodes (RFC Liegi) si unisce a Dender Come annunciato ieri, il centrocampista ha deciso di lasciare Sang et Marine per unirsi alla Dender e alla Challenger Pro League. (leggi di più) READ Formula 1 | Verstappen si è inchinato davanti al "mito" Perez: senza di lui avrei perso il titolo Hervé Matisse, stagista all’Anderlecht, arriva a Berchot da ADO, L’Aia Nonostante la retrocessione, o forse proprio per questa, Beerschot è molto attivo sul mercato ad inizio mercato. (leggi di più) Si dice che Vitesse Arnhem sia interessata a Valentin Osornowafor Il Charleroi può perdere uno dei suoi angoli difensivi? (leggi di più) Genoa Alexander Plessin è interessato a Smail Prevljak Alexander Plessin, retrocesso in seconda divisione con il Genoa, si rivolge alla Pro League per rafforzare il suo club. (leggi di più)

Sebastiano Esposito alla volta dell’RSC Anderlecht L’Anderlecht ha ancora bisogno di almeno un attaccante e lo sta prendendo seriamente in considerazione. Dopo Angelo e Abdelrazak, in arrivo Sebastiano Esposito. (leggi di più) Incredibile trasferimento all’orizzonte? Cristiano Ronaldo sarà preso di mira dal Bayern Monaco! Cristiano Ronaldo ha già lasciato il Manchester United? Il portoghese, che ha dimostrato di non aver perso nessuna delle sue qualità, è in alcun modo oggetto di interesse per un club molto grande… (Leggi tutto) Benick Afobe si sta avvicinando a Brugge, non Andy Carroll? L’FC Bruges si rafforzerà in campo offensivo, con un capocannoniere del torneo. Ma non Andy Carroll, che difficilmente firmerà. (leggi di più) Le ultime voci di trasferimento e trasferimento 23/06

