Ultime voci di trasferimento e trasferimento 26/07: Ramsey – Thorpe – Desires – Tal – Thiate – Okriki – Mukele Muller – Silva

Tutte le voci di trasferimento raccolte in un unico sito. Quale squadra è interessata a quale giocatore? Dai un’occhiata qui prima!

È ufficiale: Evan Yagan arriva al National 1

Libero dalla scadenza del contratto con il Lierse Kempenzonen, il nazionale armeno (3 scelte) ha lasciato il calcio professionistico ed è passato alla National 1. (Leggi tutto)

Il Manchester United estende Alvaro Fernandes prima del suo prestito

Un anno dopo la scadenza del suo contratto, Alvaro Fernandez (19) prolunga una stagione fino al 2024 con il Manchester United. Il giovane terzino sinistro spagnolo è in prestito al Preston North End nel torneo.

Congratulazioni ad Alvaro Fernandez che ha firmato un nuovo contratto con il club ✍️ Il giovane terzino trascorrerà ora la stagione 2022/23 in prestito al Preston North End 🔴#MUFC || #MUAcademy – Manchester United (ManUtd) 26 luglio 2022

Ufficiale: Aaron Ramsey lascia la Juventus

Considerato indesiderato ed espulso quest’estate, il centrocampista martedì lascia ufficialmente la vecchietta (leggi di più)

Julien Lopet o Celta Vigo

Julien Lopett si unisce al Celta Vigo dalla Real Sociedad. Dopo sei stagioni al club basco, il 21enne ha firmato quattro stagioni come attaccante del Celta.

Ajaccio accoglie Fernand Maimbo

Fernand Maiembeu si è unito all’Ajaccio da Le Havre. Il difensore accetta due stagioni, biancorosso, più un anno facoltativo.

Jonathan Silva si dirige a Granada

Il Granada ospita Jonathan Silva (28). Il terzino sinistro argentino è arrivato in prestito con opzione di riscatto, proveniente dal Getafe FC, a cui è arrivato nel 2021.

Ufficiale: Nordi Mukele si unisce al Paris Saint-Germain

Dopo aver arruolato gli arrivi di Viténia e Hugo Eketiki, il club dell’Ile de France ha finalmente ottenuto la sua terza recluta. (leggi di più)

Niente dolci alla Cremonese, nessun problema? David Okereke (Club de Bruges) sarà ora rintracciato

È probabile che il Club Brugge dica addio a uno dei suoi attaccanti questa settimana. David Okereke è nel mirino della Cremonese, che farà un’offerta dopo essersi preparato per i Dessers. (leggi di più)

Diventa complicato arrivare all’Arthur’s Theatre di Rennes

I bretoni sono ancora in discussione per attirare il Red Devil. Il Bologna non lo lascia andare così facilmente. (leggi di più)

Ufficialmente: il Bayern rompe il salvadanaio miracoloso del telefono di Matisse

Rekordmeister sta scommettendo alla grande sul 17enne. (leggi di più)

📷 Cyriel Dessers lascerà Genk e si unirà a Jess Thorup a Copenaghen?

L’attaccante ha comunicato la sua partenza al Genk. (leggi di più)

Presto un nuovo regista per Landry Dimata?

La carriera di Landry Dimata prende una piega complicata. Il giovane record ha altre due stagioni sotto contratto con l’Espanyol Barcelona, ​​ma non contano più su di lui. (leggi di più)

Ufficiale: Lierse segna l’arrivo di Serge Tabiko

Lierse si unisce liberamente da Mouscron. (leggi di più)

Sergio Moyeta, arrivato a Denzi quest’estate, è già tornato in Spagna

Sorpresa: l’SK Deinze ha già perso uno dei rinforzi estivi, che tornerà in Spagna per la prossima stagione. (leggi di più)

Genk è molto vicino a un accordo con un giocatore ridondante

Il Racing Genk sembra aver trovato un’eventuale soluzione per Iké Ugbo, attualmente ostaggio di un surplus con i Limburger. (Suite Lyra)