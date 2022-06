Ultime voci di trasferimento 29/06: Kompany – Lukaku – Bruno – Bruno – Bastien – Sissoko – De Jong – Dembele

Non sorprende che Fayez Soleimani non sia rimasto al KV Kortrijk. (leggi di più)

Come nel caso dell’Anderlecht, il solo nome di Vincent Kompany sarebbe ora sufficiente per attirare i giocatori nella rosa di Burnley. (leggi di più)

Massimo Bruno è tornato in Belgio

L’ex giocatore di Anderlecht e Charleroi torna dopo una sola stagione al Bursaspor. (leggi di più)

Frenkie de Jong stava per dire di no al Manchester United!

Il gioiello olandese rimarrà nell’FC Barcelona? (leggi di più)

Ufficiale: Jordi Amat torna in Malesia

L’ex Eupenois ha trovato una strana base. (leggi di più)

Romeo lascerà il Lavia City per unirsi a un altro club della Premier League

È probabile che l’Imp lasci gli Skyblues. (leggi di più)

Lou Circle sta per ufficializzare l’arrivo di un internazionale giapponese

Rafforzerai Groen en Zwart nella parte anteriore dell’attacco. (leggi di più)

L’ex grande speranza del calcio turco, Emre Mor, sta rinascendo in un grande club del paese

Una grande opportunità per tornare al top. (leggi di più)

Ufficiale: David Winky riunisce Denzi

Il residente della Challenger Pro League continua a rafforzarsi. (leggi di più)

Rudy Garcia, sciolto da quando ha lasciato OL, allenerà Al Nasr (Arabia Saudita)

L’ex allenatore dell’Olympique Lyonnais Rudi Garcia ha trovato lavoro in Arabia Saudita. (leggi di più)

Luke McNally si unisce a Burnley

Luke McNally (22) si unisce a Burnley da Oxford. Il difensore centrale irlandese ha firmato un contratto quadriennale.

Pietro Pellegri lascia definitivamente il Monaco

Pietro Pellegri (21) lascerà definitivamente il Monaco per il Torino, dove era in prestito la scorsa stagione. Il giovane attaccante italiano non ha potuto confermare le sue capacità sulla roccia.

📄 | ufficiale Bilgeri Al Toro L’aggressore ha subito bombardato 👉 https://t.co/bT9ySOMUOx#SFT pic.twitter.com/jeWMyOWLy8 Torino Football Club (@TorinoFC_1906) 28 giugno 2022

Evo Vieira nominato presidente di Gil Vicente

Ricardo Soares parte per Al-Ahly e Gil Vicente decide di affidare le redini della sua prima squadra a Evo Vieira.

Un nuovo leader, stessa sorte: la copia del libro.

Ciao, 𝗜𝘃 𝗜𝘃 𝗲 𝗲 𝗮! 👨‍✈️#SomosUmSomosGil #GVFC pic.twitter.com/3x8MWCjaU2 Gil Vicente Football Club (@GilVicente_fc) 28 giugno 2022

João Magno Profilo su Paços de Ferreira

Pacos de Ferreira annuncia l’arrivo dell’attaccante brasiliano Joao Magno (25) da Canelas.

Il Manchester United presenterà un nazionale olandese, sotto gli occhi dell’Olympique Lyon

Erik ten Hag metterà il suo marchio sulla sua “squadra” Manchester United e darà un tocco olandese su di esso. (leggi di più)

Westerlo è vicino a una nuova promozione e ti interessa giocare con un nazionale turco?

Westerlo dovrà rafforzarsi per garantire il suo mantenimento in D1A e il club di Campine intende utilizzare i suoi contatti in Turchia per farlo. (leggi di più)

Lierse riporta Sebastian Prepels, l’ex Zolte che ha giocato… in Islanda

Lierse-Kempenzonen è stato potenziato da un giocatore esperto, ma di recente ha giocato nel campionato asiatico. (leggi di più)

Ufficiale: Il grande talento Xavi Simmons lascia il Paris Saint-Germain per iniziare la sua carriera a Eindhoven

Grande sconfitta per il Paris Saint-Germain: il grande talento olandese Xavi Simmons (19) ha deciso di non estendersi nella capitale. (leggi di più)