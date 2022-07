Ultime voci di trasferimento 27/07: Mertens – Suarez – Mingueza – Dessole – Regis Escapes – Muenga – Dejong – Hornby

In prestito nella seconda parte della scorsa stagione, il giovane difensore giocherà un altro anno con il Coté. (leggi di più)

secondo Fabrizio RomanoIl Barcellona ha confermato l’intenzione di entrare in trattative con il Chelsea per ingaggiare Cesar Azpilicueta. Thomas Tuchel vorrebbe tenere il suo giocatore, ma i catalani torneranno ad attaccare una volta scaduto il contratto di Conde.

L’Anderlecht perderà Bogdan Mikhalichenko

Le trattative andranno bene. Partirà per uno dei più grandi club in Ucraina. (leggi di più)

Ostenda Fraser seguirà Hornby

Verso il ritorno dell’attaccante scozzese in Pro League? (leggi di più)

Paris Saint-Germain costretto a vendere una crepa nell’attacco?

Il giovane giocatore può vedere il suo futuro cancellato dal Parc des Princes. (leggi di più)

Revival di Héritier Deyonge in Heracles Almelo, in olandese D2

È libero dalla scadenza del suo contratto con il Lione. (leggi di più)

La Roma vuole ottenere un nuovo grande successo!

I romani hanno grandi ambizioni in questo periodo di transizione. Un altro club italiano segue da vicino. (leggi di più)

Ufficiale: Anversa pronta per Dorian Dessole

Il difensore non rientrava nei piani di Van Bommel. (leggi di più)

Jose Mourinho vuole rianimare Eric Bailly (Manchester United) a Roma

Jose Mourinho ha già potenziato la Roma con uno o più dei suoi ex giocatori e potrebbe rifarlo. (leggi di più)

Luan Péres (ex club Brugge) può lasciare l’OM e passare al Fenerbahce

Luanne Peres è entrato a far parte dell’OM la scorsa estate per 4,5 milioni di euro e si è affermato come un importante portatore del Fujian. (leggi di più)

Ufficiale: il West Ham rompe il budget per un attaccante in Serie A

Il West Ham United ha allentato le proprie finanze per attirare l’attaccante del Sassuolo. (leggi di più)