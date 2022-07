Ultime voci di trasferimento 07/04: Alderweireld – Hanni – Muleka – Dompé – Chakvetadze – Patron – Tissoudali – Mendyl

La sua esibizione con la maglia del Troyes avrebbe attirato l’attenzione di una squadra numero uno in Ligue 1. (Leggi tutto)

Tutte le voci di trasferimento raccolte in un unico sito. Quale squadra è interessata a quale giocatore? Dai un’occhiata qui prima!

Libero da qualsiasi contratto, Thorsteinsson ha rifiutato un’offerta dello Standard de Liège per unirsi a Oud-Heverlee Louvain. (leggi di più)

Una volta trasferito ad Anversa, finalmente in Premier League, il centrocampista danese sarà retrocesso. (leggi di più)

In prestito al Twente in questa stagione, il 25enne trequartista si unisce ufficialmente al club olandese. (leggi di più)

Giornata pesante per il club catalano! (leggi di più)

Esploso in prestito dal Vitesse Arnhem, il nuovo giocatore Rogge è sul punto di firmare con un nuovo club e di lasciare così il Club Brugge. (leggi di più)

Mentre lo Sporting Anderlecht sembra ancora aver bisogno di rinforzi in alcune località, il suo centrocampo sembra già pieno. Quindi partire sembra obbligatorio e Josh Cullen è il più vicino all’uscita. (leggi di più)

Il canadese ha già segnato in Pro League. (leggi di più)

Kompany era interessato al portiere dell’Anderlecht… e al suo ex allenatore dei portieri

Vincent Kompany ha confermato nella sua prima conferenza stampa che non sarebbe andato nel suo ex club per rafforzare Burnley. Ma è chiaro che l’interesse c’è. (leggi di più)

UFFICIALE: Simon Adingra è stato ceduto in prestito all’Union St Gilois dal Brighton & Hove Albion

L’Union Saint-Gilloise si sta rafforzando per la prossima stagione con l’aiuto della sua “società madre”, Brighton & Hove Albion. (leggi di più)

Hamza Mendil, 20 volte nazionale marocchino, si unirà all’OHL

Dopo aver rubato il naso e la barba di Dagur Thorsteinsson allo Standard de Liège, l’OHL colpisce ancora duramente nel mercato di trasferimento. (leggi di più)

Sofiane Hani (ex Anderlecht), senza alcun contratto, trova un club in Qatar

Dopo la sua permanenza ad Al Gharafa, Sufyan Hani era libero di unirsi dove voleva. Tuttavia, non ci volle molto per trovare un club. (leggi di più)

Tariq Tsodli parla della sua situazione: “Spero di rafforzare il core”

Tarek Tissoudali è ancora un giocatore a La Gantoise. Dopo la sua massima stagione di volo, la sua amministrazione lo ha dichiarato immobile. (leggi di più)

Jean-Luc Dombe lascerà Scholt Wargem e la Pro League in direzione Amburgo

Autore della stagione di maggior successo della sua carriera, Jean-Luc Dombe non resterà allo Zulte Waregem. (leggi di più)