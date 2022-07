Il tecnico marocchino-tedesco diventerà l’allenatore della squadra U-23 dello Standard de Liegi, che la prossima stagione giocherà nella Challenger Pro League.

Fumo bianco in SL16 FC. Dal momento che Will continua a rifiutare il lavoro di allenatore dello Standard de Liège Under 21, 777 Partner si stanno arrampicando internamente per trovare la perla rara. Mentre Kevin Capras, l’allenatore under 18, viene menzionato regolarmente, quest’ultimo alla fine sarà T2 di Giuseppe Loman.

Il 38enne allenatore marocchino-tedesco vivrà la sua prima esperienza da capo allenatore. Ha lavorato in due incontri con il Barnsley lo scorso novembre, ma questa è la prima volta nella sua giovane carriera di allenatore che non gli è stato offerto un posto di assistente.

Passato da SF Lotte, Bochum e Hallescher, Giuseppe Loman Ha giocato in diverse divisioni tedesche (tra cui Schalke 04, Lubecca o Duisburg) durante la sua carriera calcistica.

Con questo arrivo, l’equipaggio dell’SL16 FC è al completo: oltre a Joseph Le Mans e Kevin Capras, la rosa sarà composta da Arnaud Fransquet (allenatore dei portieri), Yves Deplvrez (allenatore fisico), Xavier Lambert (analista video) ed Emmanuel Kongolo (team manager).