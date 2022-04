Ufficiale: Erik Ten Hag est le nouvel entraîneur del Manchester United

Tout avait déjà filtré dans la presse. Mais c’est désormais officiel: Erik Ten Hag sera l’entraîneur de Manchester United l’an prochain. L’attuale allenatore dell’Ajax a été annoncé sur les réseaux sociaux des Red Devils dans la journée. Le Nérlandais de 52 ans a signé jusqu’en juin 2025 avec une année de prolongation d’un en option.

“C’est un grand honneur d’être nommé manager del Manchester United et je suis immensément excité par le défi qui m’attend. Je connais l’histoire de ce grand club et la passion de ses fans, et je suis absolument à déterminé à développer une équipe in grado d’offrir le succès qu’elle mérite”at-il déclaré.

L’une de ses missions sera de relancer l’équipe mancunienne qui est moribonde cette année. Et ce malgré, l’arrivée de CR7 cette année. Il devra aussi relancer le centre de formation et faire jouer les jeunes pour atteindre son objectif principal: ramener United en haut de l’affiche. “Au cours des quatre dernières années à l’Ajax, Erik a prouvé qu’il était l’un des entraîneurs les plus passionnants et les plus performants d’engagement Europe. Il est réputé pour le football attractions et offensif de son équipe envers les jeunes”, un preciso John Murtough, le directeur du club.

Avec l’Ajax, il gagné deux fois la coupé et l’Eredivisie. Il peut donc quitter les Ajacides avec le sentiment du devoir accompli. “Clairement, il sera difficile de quitter l’Ajax après autant d’années incroyables. Et je veux rassurer nos fans: mon et de ma concentrazione engagement pour mener à bien cette saison avant de rejoindre Manchester United est totale.”

Sans aucun doute, son exploit le plus marquant restera cette campagne en Ligue des champions en 2018/2019. Cette année là, avec des jeunes comme Ziyech, De Ligt ou De Jong, l’Ajax avait atteint la demi-finale de la compétition. Les joueurs avaient éliminé de gros poissons come le Real ou la Juventus. Au bout d’un match épique, i neri sono disponibili été éliminés per il Tottenham dopo un incroyable triplé di Lucas Moura.