UFC: combattente italiano arrestato per aggressione a tassista

Un combattente UFC, Alessio di Chirico, è stato arrestato pochi giorni fa per aver preso a pugni un tassista.

Ritiratosi da alcuni mesi, il combattente UFC italiano Alessio de Sirico si è lasciato alle spalle una triste storia dopo aver aggredito un tassista in Spagna lo scorso fine settimana.

In viaggio con sua moglie e due figli nella parte di Ibiza, l’ex lottatore, che ha registrato da 13 vittorie a 7 sconfitte in MMA, avrebbe chiesto all’autista di trasportarli tutti e quattro nella parte posteriore del veicolo. Il tassista non l’ha accettato.

Secondo El Diario de Ibiza, De Sirico, che è stato sconfitto per il suo ultimo incontro professionale all’UFC Paris lo scorso settembre, lo ha inizialmente rimproverato prima di attaccarlo fisicamente una volta raggiunta la sua destinazione.

Il conducente è stato ricoverato in ospedale con una frattura allo zigomo e una lesione all’occhio destro. Ha sporto denuncia alla polizia civile, che ha poi arrestato il militante.

Il 33enne italiano si è spiegato sui social, che si è rivelata la sua accusa. Ha pubblicato che mi scuso con la persona che ho attaccato. Accetto le critiche e mi scuso con tutte le mie forze con coloro che ho deluso.

