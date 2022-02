Ucraina: voici la réponse de Vladimir Poutine aux accusations des USA

Il presidente russo Vladimir Poutine un qualificato de “speculazioni provocatrici” les accusations contre la Russie quant à une invasion imminente de l’Ukraine, lors d’un entretien avec son homologue Emmanuel Macron samedi, selon un communiqué du Kremlin.

“Vladimir Poutine et Emmanuel Macron non discutono della situazione liée aux speculations provocatrices quant à une pretendue ‘invasion russe’ de l’Ucraina, qui s’accompagnent de livraisons d’ampleur d’armements modernes à ce“, selon ce communiqué de la présidence russe.

Le Kremlin considère en outre que ces accusations et ces moyens militaires créent “les condition prealables à de possibles actions agressives des force ukrainiennes dans le Donbass“, région de l’Est de l’Ukraine ou la Russie soutient depuis huit ans des séparatistes armés.

M. Poutine s’est de nouveau querel du refus des Etats-Unis et de l’Otan d’accepter”le iniziative russe” pour réduire les tensions, savoir garantir la sécurité de la Russie en renonçant à tout élargissement futur de l’Otan, à l’Ucraina en particulier, et en opérant un retrait de moyens militaires de l’occidenance en Europe.

L’accusa di Kiev une fois de plus de chercher à faire échouer le processus de paix dans la guerre du Donbass.

MM. Macron et Poutine, selon le Kremlin, veulent poursuivre le dialog franco-russe sur ce dossier “au plus haut niveau“.

L’invasion russe de l’Ukraine è presente come potenziale imminente per Washington, car la Russie a déployé plus de 100.000 hommes aux frontières ukrainiennes, et mène aussi des manovre en mer Noire et au Bélarus de proidental son-in-fact.

Moscou dément tout projet en ce sens, mais a déjà Annexé la Crimée ukrainienne en 2014 et soutient les séparatistes prorusses dans l’est du pays.

L’Ucraina dénonce les avertissements americains sur une invasion russe

Les avertissements americains évoquant une attaque imminente de la Russie contre l’Ukraine”provoquent la panique et n’aident pas” les Ukrainiens, a dénoncé samedi il presidente Volodymyr Zelensky, cité par l’agence Interfax-Ucraina.”Actuellement, le meilleur ami de nos ennemis est la panique dans notre pays. Et toutes ces informations (sur une possible attaque) ne font que provoquer la panique et ne nous aident pas‘, at-il dit lors d’un déplacement en province.

Il a jugé qu’il y avait “trop” d’annonces annonçant une “guerre profonde, totale della parte della Russia“.”Si vous avez une information en plus sur une sure invasion à 100%, donnez-la nous!”, at-il encore insistete. “Nous comprenons les risques, nous savons qu’ils sont là“, at-il ajouté.

Les États-Unis martèlent des avertissements alarmistes

Les Etats-Unis jugent depuis des semaines qu’une invasion russe de son voisin pro-occidental est imminente, et ont estimé vendridi qu’il pourrait désormais s’agir d’une question de jours. La Russia dispose de dizaines de milliers de troupes à ses frontières avec l’Ucraina, et mène en outre des manovres d’ampleur au Bélarus voisin et en mer Noire. L’Ucraina è una tassa per il passato Washington d’alarmisme et de prendre le risque d’alimenter une panique destructrice pour le pays.

Si les autorités ukrainiennes relèvent que l’armée russe est déployée depuis des mois à ses frontières, elles soulignent que la diplomatie e encore una carta importante à jouer. “Nous travaillons au niveau diplomatique, discutons tous les jours avec les autorités de divers pays, leurs direttiants, à différents niveaux. C’est pourquoi nous considérons que la voie diplomatique est la seule à meme d’aboutir à la désescalade“, a dit M. Zelensky stessodi.