Nel timore totale di operazioni di sabotaggio e attacchi in Russia, lunedì una linea ad alta tensione è stata danneggiata da un ordigno esplosivo nella regione di Leningrado (nord-ovest).

Gli incidenti arrivano il giorno dopo che un raid ucraino ha ucciso quattro persone in un villaggio nella regione di Bryansk e due giorni dopo che un attacco di droni ha provocato un enorme incendio in un deposito di petrolio in Crimea.

“Un ordigno esplosivo non identificato è esploso, facendo deragliare un treno merci”, ha detto lunedì su Telegram Alexander Bogomaz, governatore della regione di Bryansk.

In comunicati stampa separati, le Ferrovie Russe hanno precisato che l’incidente è avvenuto alle 10:17 ora locale (07:17 GMT) tra le località di Onitsha e Rusukha, situate a sessanta chilometri a nord del confine ucraino, e che il traffico è stato interrotto in questo tratto.

Secondo questa fonte, la locomotiva del treno e due carri armati hanno preso fuoco dopo essere deragliati e i vigili del fuoco hanno controllato l’incendio nel primo pomeriggio. L’azienda afferma che oltre alla locomotiva, sono deragliati sette vagoni: quattro contenevano idrocarburi e il resto era materiale da costruzione.

Da parte sua, le ferrovie bielorusse hanno indicato in un comunicato stampa a fine pomeriggio che si trattava di un proprio treno partito dalla città bielorussa di Gomel e diretto a Bryansk.

Secondo questa fonte, l’ordigno esplosivo è esploso a 50 metri dal treno. Le immagini trasmesse da diversi media hanno mostrato la locomotiva e i vagoni in fiamme vicino ai binari.

La Bielorussia, alleata di Mosca che funge da base di retroguardia per le forze russe, aveva già denunciato nei mesi scorsi sabotaggi sulle sue ferrovie e arrestato persone accusate di aver organizzato tali atti.

La Russia ha anche subito atti di vandalismo nelle basi militari, nei centri di reclutamento militare e nelle ferrovie dall’inizio dell’attacco all’Ucraina alla fine di febbraio 2022.

Più di 65 persone sospettate di sabotare le ferrovie russe sono state arrestate dalla caduta in circa 20 regioni del paese, secondo un conteggio pubblicato dal media russo Medizona a metà aprile.

Le autorità russe hanno inoltre ripetutamente denunciato l’incursione di gruppi armati ucraini nel suo territorio, in particolare nella regione di Bryansk.

Ma questa è la prima volta che viene annunciato un deragliamento così sbalorditivo.

Suo figlio Côté, il governatore della regione di Léningrado, Alexandre Drozdenko, affermò di essere stato legato da alta tensione senza endommagée da un esploratore inglese prima del villaggio di Soussanino, a una cinquantina di chilometri a sud di Saint-Petersbourg (nord-ovest) .

Su Telegram, il governatore ha postato immagini che mostrano un palo elettrico crollato a terra vicino a un’area boschiva. Secondo lui, i servizi di sicurezza russi (FSB) hanno aperto un’indagine sul “sabotaggio”.

Un drone è stato anche “abbattuto” durante un “attacco” ucraino alla città di Sebastopoli, nell’annessa Crimea, che è stato “respinto” dalla flotta russa e dalla difesa antiaerea, ha detto il suo governatore Mikhail Razugayev su Telegram.

“Tutti i servizi cittadini sono in allerta”, ha aggiunto, senza approfondire.

Nelle ultime settimane, hanno insistito le autorità russe, la minaccia del terrorismo è aumentata. Diversi eventi pubblici organizzati all’inizio di maggio per celebrare le principali festività nazionali sono stati annullati a causa di minacce ritenute troppo alte.