Tutte le informazioni sul sequel canaglia di Supergiant Games

Dopo l’enorme successo del suo gioco Adepremiato nei premi 2020 Miglior gioco d’azione un tu Miglior gioco indipendenteI giochi Supergiants hanno scelto logicamente I premi del gioco 2022 Per annunciare un sequel, sorprendendo tutti. Hades 2 uscirà nel 2023senza alcuna precisione in questo momento per quanto riguarda le piattaforme.

Il primo trailer conferma che la direzione artistica, assolutamente stupenda nella prima opera, sarà la stessa, così come il gameplay. Quindi rimaniamo bricconerendendo possibile la concatenazione senza ripetizioni poiché tutte le stanze saranno generate proceduralmente, tutte in 3D isometrico.

D’altra parte, la storia del gioco non si concentrerà sullo stesso personaggio, Zagreus, ma su sua sorella Melino. E questa volta, tuttavia, non è uno scontro con suo padre Ade che farà rivivere la nostra eroina Battaglia contro Crono, il dio del tempo, proprio per vendicarsi di suo padre. Come nel primo gioco, ovviamente troveremo molti personaggi mitici, come Poseidone per esempio.

In termini di gameplay, Supergiant Games promette nuove armi e Personalizzazione che tende all’infinitoGrazie alle ricompense date dagli dei dell’Olimpo e alla tecnologia di pompaggio delle armi. L’eccellente doppiaggio torneràcon, si spera, una scrittura divertente e groovy come in Hades prima dal nome.

Hades 2 uscirà nel 2023.

