‘Tsunami nella Chiesa’: un cardinale al centro di un nuovo caso di violenza sessuale

‘Tsunami’ nella Chiesa: l’episcopato ha rivelato lunedì che 11 ex vescovi hanno affrontato giustizia civile o ecclesiastica per violenza sessuale o “mancata condanna” e ha rivelato il “comportamento riprovevole” dell’ex arcivescovo di Bordeaux, il cardinale Ricard.

Con stupore di tutti, il presidente della Conferenza episcopale francese Eric de Moulin Beaufort, che ha tenuto una conferenza stampa sul tema degli abusi sessuali e della sua amministrazione alla vigilia della chiusura dell’Assemblea generale del Centro a Lourdes, ha letto un messaggio inviato dal cardinale Jean-Pierre Ricard.

Scrive il cardinale: “35 anni fa, quando ero sacerdote in parrocchia, mi sono comportato in modo riprovevole con una ragazza di 14 anni. Il mio comportamento ha necessariamente causato conseguenze gravi e durature per questa persona”.