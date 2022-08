Trump se ne va senza dire nulla dopo sei ore di ascolto del procuratore generale di New York

Dans un communiqué dans la matinée, M. Trump s’était dit une nouvelle fois victime d’une “chasse aux sorcières” et avait affermaé avoir “refusé de répondre aux question, en vertu des droits et prérogatives la accordésoyen à Constitution United States” .

Il 45° presidente degli Stati Uniti dal 2019 – insieme a due dei suoi figli, Ivanka e Donald Jr. – è stato preso di mira da un’indagine civile dal giudice supremo dello stato di New York.

Le indagini contro il gruppo familiare della Trump Organization sono iniziate dopo l’esplosiva testimonianza al Congresso di Washington di Michael Cohen, uno degli ex avvocati personali di Donald Trump, secondo cui all’interno della Trump Organization sono attive valutazioni fraudolente, al rialzo o al ribasso, per ottenere prestiti, ottenere tasse meglio tagli o risarcimenti assicurativi.

Letitia James ha confermato a gennaio di aver “rilevato prove significative che indicano che Donald Trump e la Trump Organization hanno valutato in modo errato e fraudolento una serie di beni”, in particolare i campi da golf o il trio personale del miliardario americano, che è in Trump. Torre a New York.

Le accuse sono state spazzate via dall’avvocato di Donald Trump.