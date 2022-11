Trump ha esultato ma si è scagliato contro la manifestazione repubblicana: “Anche i suoi più ardenti sostenitori dicono di averne avuto abbastanza”

Trump, 76 anni, nel suo primo discorso da quando ha annunciato la sua candidatura per la Casa Bianca nel 2024 martedì, ha reso omaggio al suo mandato e ha reso omaggio ai suoi donatori e ai membri della coalizione ebraica repubblicana ancora in carica fino al suo incontro annuale a Las Vegas, Nevada , di domenica.

L’ex presidente ha rifiutato di assumersi la responsabilità dei risultati delle elezioni repubblicane, soprattutto delle sue capacità, nelle “elezioni di medio termine” dell’8 novembre. D’altra parte, ha detto, il Partito Repubblicano è “molto più grande e più forte di quanto non fosse prima del mio arrivo”.

Sabato ha nuovamente messo in dubbio la vittoria presidenziale del democratico Joe Biden nel 2020.

“Le elezioni sono state truccate”, ha detto il miliardario, che ha parlato in videochiamata, ma il pubblico, che lo ha accolto calorosamente, non ha risposto a queste osservazioni.

È stato aggiunto all’ultimo minuto all’elenco degli oratori all’incontro annuale della Republican Jewish Coalition.

La sua partecipazione ha suscitato aspettative perché molti dei suoi critici che lo hanno preceduto lo hanno invitato a voltare pagina e scommettere su una “leadership forte”.

“Ho una grande politica per il Partito Repubblicano. Smettiamola di sostenere candidati pazzi e squalificati alle nostre primarie”, ha detto il governatore del New Hampshire Chris Sununu, senza nominare Trump.

Leader forti, non celebrità

L’ex governatore del New Jersey Chris Christie è stato più schietto nel suo discorso e ha insistito affinché Donald Trump fosse ritenuto responsabile dei risultati delle elezioni di medio termine.

“Donald Trump ha scelto i candidati in base a un criterio, un criterio. Non si trattava delle loro qualifiche, della loro esperienza, della loro saggezza o del loro carisma. (…) ma se credevano che ‘le elezioni presidenziali del 2020 fossero state rubate.'” Ci credo, ti sostengo, altrimenti ti rifiuto”, ha rilasciato Mr. Christie, che si era rivolto alla folla poche ore prima dell’ex presidente.

“Bene, lascia che te lo dica, questo non è ciò che questo partito rappresenta. Questo non è ciò che dovrebbe rappresentare in futuro. Dobbiamo fermarlo ora. Stiamo perdendo perché Donald Trump è posto al di sopra di tutto il resto”, ha detto. messo in guardia.

Da parte sua, il governatore del Maryland Larry Hogan ha nuovamente criticato Trump nel suo discorso di venerdì.

“Anche i più ardenti sostenitori di Trump dicono di averne avuto abbastanza…”, ha detto Hogan.

Nelle elezioni di medio termine, il Partito Repubblicano ha promesso una “ondata rossa” che avrebbe spazzato via il Partito Democratico da entrambe le camere del Congresso a Washington.

Tuttavia, i repubblicani hanno ottenuto solo una risicata maggioranza alla Camera dei rappresentanti, dopo aver sconfitto diversi candidati sostenuti da Donald Trump. Così è stato anche al Senato, che è rimasto in mano ai democratici, e in Stati cruciali.

Sabato Trump è stato preceduto dall’ex primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

Da parte sua, alla manifestazione era presente l’ex segretario di Stato Mike Pompeo – che ha servito sotto l’amministrazione Trump e al quale gli osservatori hanno presentato anche ambizioni presidenziali.

“Il nostro partito ha bisogno di leader forti ora più che mai. Celebrità e celebrità non faranno il lavoro”, ha detto venerdì, senza nominare Donald Trump.

Il governatore della Florida Ron DeSantis, che probabilmente si candiderà anche alle primarie repubblicane del 2024, è stato rieletto vittoriosamente nel suo stato d’origine, portando alcuni media conservatori a vederlo come il nuovo leader del GOP.

Sabato parlerà alla fine della manifestazione.