Truffe agli anziani: due uomini agli arresti domiciliari

Truffe agli anziani commesse nell’Agro, a Cava de’ Tirreni, Fisciano e San Cipriano Picentino. In due finiscono ai domiciliari

Il Tribunale di Nocera Inferiore ha disposto gli arresti domiciliari per due uomini accusati di truffe agli anziani. I due accusati hanno 51 e 26 anni e sono entrambi residenti a Napoli. I Carabinieri della stazione di San Valentino Torio hanno eseguito l’ordinanza di misura cautelare personale.

A coordinare le indagini il Procuratore della Repubblica, dottor Antonio Centore e il Sostituto Procuratore, dottoressa Viviana Vessa. Fondamentali le testimonianze delle vittime, così come diverse registrazioni video, fotografie e l’analisi del traffico telefonico.

Gli inquirenti hanno ricostruito i movimenti sul territorio dei due malviventi fatti con la stessa vettura. Scoperte ben sette truffe, una consumata e sei tentate, ai danni di persone tra i 77 e i 91 anni. Ampio quindi il raggio d’azione dei due napoletani, che hanno tentato “colpi” a San Valentino Torio, Cava de’ Tirreni, Fisciano e San Cipriano Picentino.

Il modus operandi dei truffatori

I malviventi avevano una condotta purtroppo ben consolidata anche per numerosi casi analoghi di truffe agli anziani.

Telefonavano dunque alla vittima spacciandosi per un congiunto, per un operatore commerciale o per un postino. Annunciavano quindi l’imminente consegna di un prodotto, spesso un personal computer, affermando che fosse stato acquistato dal congiunti.

Nella truffa andata a buon fine, uno dei due indagati aveva consegnato a casa un pacco, riscuotendo la somma di 1.450 euro in contanti. All’apertura del pacco, la vittima vi aveva tuttavia trovato solo succhi di frutta.

Uno dei due malviventi era stato arrestato nelle scorse settimane a San Marzano, in flagranza di reato. Fondamentale, nell’occasione, la segnalazione ai Carabinieri di un parente della vittima.