Truffe a danno della Regione Campania per percepire finanziamenti di microcredito. Nei guai madre e figlio nell’Agro Nocerino. Scattano i sequestri

I Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di sequestro preventivo nei confronti di due persone accusate di truffe a danno della Regione.

Il sequestro, emesso dal Gip presso il Tribunale di Nocera Inferiore, ammonta a circa 50.000 euro e riguarda madre e figlio residenti nel centro dell’Agro.

I militari hanno concentrato le indagini su due presunti imprenditori che nel 2016 avevano ottenuto finanziamenti di microcredito. Avevano dunque percepito denaro messo a disposizione dal Fondo Sociale Europeo per la creazione di nuove imprese e nuovi posti di lavoro.

I Carabinieri, attraverso approfondite indagini, hanno quindi ricostruito l’iter amministrativo seguito dai due accusati. Fondamentale l’apporto nell’attività investigativa della società “Sviluppo Campania spa”, che aveva gestito la pratica di finanziamento.

Secondo quanto emerso, dunque, i due soggetti avevano presentato false documentazioni per ottenere un finanziamento di 25.000 euro ciascuno. I progetti tuttavia non erano mai stati realizzati. In particolare, una delle due società create altro non era che la prosecuzione di una già esistente, ma con diversa ragione sociale.

Le indagini hanno appurato quindi che i due soggetti non avevano impiegato il denaro erogato per costi di avvio e prima gestione delle imprese. I due indagati avevano dunque prelevato gradualmente l’intera somma, evitando pure di restituire il prestito come previsto dai bandi.

I Carabinieri hanno quindi posto sotto sequestro tre conti correnti bancari e postali, carte prepagate e due autoveicoli di proprietà. Per gli indagati, madre e figlio, c’è anche l’accusa di truffa aggravata, falsità ideologica e malversazione ai danni dello Stato.