Confcommercio Cava de’ Tirreni: “A rischio posti di lavoro e chiusura delle attività con chiusura anticipata”

Cava de’ Tirreni. Pomeriggio cruciale per il commercio e le attività produttive metelliane. Alle 16.00 l’incontro con l’Assessore al ramo, Giovanni Del Vecchio per confrontarsi sullo stato di criticità dell’economia cittadina e alle 18.30 con partenza dalla stazione della manifestazione organizzata da alcuni commercianti in un simbolico “corteo funebre dell’imprenditoria cavese”.

Ne abbiamo parlato con il Presidente Confcommercio Cava de’ Tirreni, Luigi Trotta, che domani sarà anche a Napoli per partecipare alla manifestazione #Siamoaterra, prevista in 18 città italiane e organizzata da Confcommercio e FIPE: “”Chiusura anticipata, è scelta scellerata che rischia di metterci tutti in ginocchio. A rischio posti di lavoro e chiusura delle attività, ora che stavamo provando a rialzarci”.