Trigano in trattative esclusive per acquisire il 70% di SIFI italiana – 16/09/2022 alle 08:30

(AOF) – Trigano è in trattative in esclusiva per l’acquisizione del 70% del capitale e dei diritti di voto di SIFI. Attiva nel mercato italiano da oltre 45 anni, SIFI è leader nazionale nella fornitura di ricambi per veicoli ricreazionali. L’azienda è redditizia, impiega circa 20 persone e nel 2021 sfiora i 13 milioni di euro.

Questa transazione è pienamente coerente con la strategia di crescita di Tricano attraverso la crescita esterna. Consentirà a Tricano di consolidare la propria leadership nella distribuzione di ricambi per veicoli ricreazionali in Europa.

– numero 1 europeo per veicoli ricreazionali con 1/3 del mercato creato nel 1935;

– 2,7 miliardi di euro di fatturato, realizzato per il 92% in caravan, camper e case mobili, poi in attrezzature per il tempo libero – attrezzature da campeggio e da giardino, rimorchi;

– Presenza prevalentemente europea: 27,8% delle vendite in Francia, 24,5% in Germania, 12,4% nel Regno Unito, 4,7% in Scandinavia, 7,3% in Benelux e 6,3% in Italia e Spagna;

– la strategia di crescita cosiddetta “multilocale” basata sull’acquisizione di piccole aziende, il più delle volte meno redditizie di Tricano, e il mantenimento di venticinque marchi, con una quota di mercato superiore al 40% in diversi paesi;

– 57,9% del capitale (71,6% dei diritti di voto) detenuto dalla famiglia Feuillet, con Stephane Kiko presidente del consiglio di amministrazione a 5 membri e Michel Freiche direttore generale;

– Un bilancio sano, con una cassa netta di oltre 500 milioni di euro e 1 miliardo di euro.

Sfide



– Strategia basata su 2 pilastri: capacità produttiva e aumento della loro produttività, quindi ingranamento delle reti di distribuzione;

– Strategia ambientale: progettazione del veicolo: riduzione del 10% del consumo di carburante per i nuovi camper, riduzione delle emissioni di particolato e ossidi di azoto e riduzione del peso del veicolo, sviluppo di celle a combustibile e pannelli solari;

– fabbriche di furgoni e furgoni attrezzati in Italia e Spagna, nuova sede slovena e ramp-up del marchio Benimar in Germania;

– distributori francesi CLC, SLC e Loisiréo (30 M€ di fatturato aggiuntivo), dopo acquisizioni o consolidamenti in sospeso di fornitori di componenti;

– Un modello economico fluttuante, il camper offre benefici sanitari ed economici – evitando mezzi collettivi di cibo, riparo e trasporto.

– Forte pressione sulle forniture, in particolare sui telai per camper, che incidono sui ricavi del +10% nei primi 9 mesi dell’esercizio, con un calo dei volumi di 4.000 unità;

– Impatto dell’inflazione: +25% dei costi per i rimorchi, +10% per i veicoli;

