Tre semplici esercizi da fare per rilassarsi

Dover passare la giornata seduto davanti a un computer. Questa è la quota di molti lavoratori in Francia. Tuttavia, questa situazione ha conseguenze negative per il nostro corpo. perché ? Le vertebre lombari, le articolazioni tra queste vertebre ei muscoli ad esse collegati sono strutture viventi. Ricorda l’ubicazione della clinica Kiné Santé in Quebec.

Ma non è consentito stare seduti per lunghi periodi di tempo Rinnovare queste strutture. concretamente, “I nutrienti (ne hanno bisogno, ndr) raggiungono meno bene i dischi intervertebrali”. cammello “In assenza di movimento, la membrana sinoviale (il fluido filamentoso che lubrifica le articolazioni in movimento e fornisce sostanze nutritive) non viene più secreta”.. Il risultato: i muscoli e le articolazioni si incurvano, perdono flessibilità e presto si manifesta il dolore.

Per prevenirla e combatterla, anche se ti manca il tempo, ci sono gli esercizi di stretching. Ecco alcune cose che puoi fare, anche mentre sei seduto alla tua scrivania.

1) Puoi iniziare allungando la schiena e il collo

Questo esercizio ti aiuterà se soffri già. In posizione seduta, inizia stando dritto, facendo attenzione a non inarcare la parte bassa della schiena. I kinesioterapisti dell’armadietto IK lo descrivono sul loro sito.

Quindi allunga la parte superiore della schiena, tendendo i muscoli delle spalle per 5-10 secondi. Quindi torna alla posizione di partenza, prima di allungare di nuovo. Puoi ripetere il movimento tra 10 e 20 volte. »