Tre nuove particelle aliene scoperte usando LHC

[EN VIDÉO] LHC: Come funziona il più grande acceleratore di particelle? Il Large Hadron Collider, che si sovrappone tra Francia e Svizzera, consente ai protoni di entrare in collisione con un’energia di 13 TeV. Scopri come funziona questo fantastico strumento video grazie al Cern.

Elenco delle particelle rilevate in Large Hadron Collider (LHC, Francia – Svizzera) Lungo. C’è, ovviamente, il famoso bosone di Higgs. Ma anche circa 65 adroni. Oggi ci sono almeno tre novità uno sconosciuto a cui si aggiunge. Nuovo pentaquark e prima coppia di tetraquark Non rilevata.

Per capire, ricorda che un file particelle elementari che cos’è particelle subatomiche Di solito hanno un collegamento in due o tre. Quindi formano adroni, inclusi il protone e il neutrone che conosciamo. Ma a volte – ed è molto raro – i quark sono raggruppati per quattro o anche cinque. Per formare strani adroni chiamati rispettivamente quark e pentagoni.

Un pentaquark e una coppia di tetraquark

Il pentaquark scoperto questa volta è unico in quanto è il primo a fondere un quark s. comprendere, quark Di sapore – ecco come fisici Qualificazione delle diverse tipologie di quark presenti; so sei – “individuale” o s per ” uno sconosciuto “. Molto di piu “classico”questo pentaquark contiene anche un quark c – per “Fascino” – E il suo antiquark, a quark – Versare “su” – e uno quark d – Versare “più basso”.

I due tetraquark osservati formano una coppia. È la prima volta che fisici rilevamento singolo. Uno dei tetraquark della coppia ha una doppia carica. L’altro è neutro. Entrambi corrispondono a ciò che i ricercatori chiamano tetraquark Fascino Chiaro. Comprendi che questi tetraquark sono costituiti da un quark C – ma anche da un antiquark, un quark U e un antiquark d – senza un antiquark.

E per chi se lo stesse chiedendo, ecco cosa risponde Chris Parks, portavoce della collaborazione con LHCb: Trovare nuovi tipi di tetraquark e pentaquark e misurarne le proprietà aiuterà i teorici a sviluppare un modello unificato di adroni esotici — come unità isolate di quark strettamente legati o come coppie di adroni debolmente legati, simili a molecole – , ma anche per comprendere meglio gli adroni classici. »

