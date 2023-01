L’emergere di questo strumento di intelligenza artificiale, popolare tra gli studenti, sta causando preoccupazione nella comunità degli insegnanti.

Meglio del copia-incolla, ChatGPT è diventato il nuovo cheat sheet per gli studenti e l’animale domestico degli insegnanti. Questo nuovo strumento AI scrive testi originali da una semplice domanda. Dal suo lancio alla fine dello scorso anno, ha suscitato tanta ammirazione quanto ha spaventato. Ad esempio, ChatGPT ha appena superato gli esami di diploma per una scuola di legge statunitense dopo aver scritto articoli su argomenti che vanno dal diritto costituzionale alle tasse agli illeciti.

Alcuni dei risultati sono così convincenti che il mondo dell’insegnamento in Francia è preoccupato per i rischi di frodi diffuse. L’Istituto di studi politici di Parigi (IEP) ha annunciato il divieto di utilizzo di ChatGPT, In una lettera del direttore della formazione e della ricerca dell’istituto indirizzata ai docenti.

Che cos’è ChatGPT?

Chiacchierare ( generativo Prima di – tirocinante adattatore) lui Tipo di chatbot online. Era È stato creato il 30 novembre 2022 dalla startup californiana OpenAI, co-fondata da Elon Musk nel 2015.

Il che non ha impedito allo stesso Elon Musk di dichiarare su Twitter: “ChatGPT è stranamente buono. Non siamo lontani da un’intelligenza artificiale pericolosamente forte“.

Alimentato da una quantità infinita di dati provenienti da Internet (sito di notizie, pubblicazioni scientifiche, siti Web ufficiali), questo moderno paradigma linguistico è in grado di scrivere testi su quasi tutti gli argomenti, in stili molto diversi. Una certa credibilità è impressionante.

Le sue capacità sono impressionanti: riassumere un saggio in più punti, condurre analisi testuali, scrivere un trattato filosofico e persino scrivere una canzone…

Perché gli insegnanti sono preoccupati?

ChatGPT produce contenuti testuali da fonti così diverse e diverse che gli imbrogli possono essere difficili da rilevare. Anche Google non è in grado di riconoscere il copia e incolla, quindi è molto noioso per gli educatori.

Su Twitter, Medric Gasquet racconta a Cyrus, docente di lingue all’Università di Aix-Marseille, il suo libro “Primo grande suggerimento per un compito scritto usando #ChatGPT… nessun collie ovvio, ma una sceneggiatura scritta in modo impeccabile e completamente sottile, senza errori, da uno studente che aveva 4/20 e 7/20 al primo compito.” Aggiungere : “Cosa faccio?”. In effetti, senza essere in grado di fornire prove di barare, come valuteresti questo studente?

Il tweet ha ricevuto più di 5.300 “mi piace” e 1.700 risposte. E i consigli dei netizen sono numerosi: “È ora di andare su Orals e raddoppiare i tutorial “,” Puoi fare la domanda su ChatGPT, puoi vedere se risponde alla stessa cosa ” o “Chiami lo studente per congratularsi con lui per i suoi progressi, lo prendi con un retino per farfalle e lo torturi mostrandogli i video del PSG finché non ottieni la sua confessione”.

Lascia che gli insegnanti si rassicurino. La risposta del pastore fu rapida. Anche se la loro intuizione è spesso sufficiente per rilevare i tradimenti dei loro studenti, un nuovo strumento è a loro disposizione. GPTzero In grado di rilevare i testi generati da ChatGPT.

ChatGPT può risolvere un dibattito sociale?

France 3 Pays de Loire ha testato l’intuizione di ChatGPT per decidere la spinosa questione, è Nantes eGran Bretagna n? ChatGPT ha esaminato gli argomenti a favore e contro.

“L’intelligenza artificiale non si assume troppi rischi, ma consente comunque di ottenere una visione globale dei diversi argomenti utilizzati dai difensori e dai critici di Nantes come città bretone”, I nostri colleghi commentano aggiungendo “Se pensavi di trovare una risposta a questo dibattito storico, hai fallito!”

OM è il club più grande di Francia, la risposta di ChatGPT

In cambio, abbiamo invitato ChatGPT all’intelligenza artificiale per risolvere questo dibattito: l’Olympique de Marseille è il club più grande di Francia? Ed ecco la sua risposta.

L’Olympique de Marseille è considerato uno dei più grandi club di calcio in Francia.Ha vinto nove campionati francesi, dieci coppe francesi e tre Coppe di Lega.Ha anche vinto la Coppa dei Campioni (ex Coppa dell’Unione Europea) nel 1993, che l’ha resa l’unica squadra francese Il club ha vinto un importante campionato europeo, ma ci sono altri grandi club in Francia come Paris Saint-Germain, AS Saint-Etienne e AS Monaco che hanno anche vinto molti titoli nazionali e internazionali”.

Una domanda che sembra non aver eccessivamente ispirato ChatGPT e la sua laconica risposta lascerà sicuramente più di un sostenitore insoddisfatto.