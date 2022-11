Tre club di Premier League puntano su Trossard: “Ha giocato grandi partite”

La prestazione di Leandro Trossard in Premier League è difficile da perdere. Autore di sette gol e tre assist in quattordici partite, in campionato è mediamente decisivo ogni 109 minuti. Migliora le statistiche. L’anno scorso, ha segnato una media di un’azione che porta a un gol ogni 255 minuti. Quindi è due volte più critico rispetto allo scorso anno. Non è stato di poco conto poche settimane prima dell’inizio dei Mondiali.

Contro il Wolverhampton questo fine settimana, è stato comunque importante aiutare Lallana con una consegna superba al primo gol. Da quando Roberto de Zerbe è arrivato per sostituire Graham Potter, la squadra di allenatori ha continuato a fare bene. In sette partite, ha segnato cinque gol e fornito assist. Mentre l’ex tecnico, ora al Chelsea, lo metteva in disparte, l’italiano lo rimise in perno con Welbeck infortunato. che gli sta bene.

Inevitabilmente, con i suoi servigi, Satana è (molto) un osservatore. Tanto più che con il contratto in vigore fino al 2024, il belga ha uno status contrattuale favorevole per andarsene. Secondo i media inglesi, tre squadre erano di stanza: Arsenal, Chelsea e Newcastle.

I due club londinesi litigano. Il primo gioca il titolo e non ha un vero sostituto per Bukayo Saka. Il secondo è ora allenato da Potter, che ha reso Trussard un giocatore migliore. I Magpies, infine, corrono a pieno regime dall’inizio della stagione e hanno iniziato la loro trasformazione dall’arrivo dei sauditi. Stanno anche andando a suonare in Europa il prossimo anno.

In conferenza stampa Roberto de Zerbe ha parlato del suo giocatore. e il suo futuro. “Sono così felice per lui”Iniziò. “Ma penso che possa fare ancora di più. Quando lo dico, non è negativo. Con me ha giocato grandi partite. Quando dico che può fare meglio è perché mi fido di lui così tanto”.

In sostanza, l’italiano crede che il cielo debba essere il limite per un giocatore di gabbiani. “In diverse situazioni può segnare di più nelle sue qualità. Se cresce per 90 minuti come a volte fa, avrà più possibilità di essere più decisivo. Ne ho parlato anche con la squadra e anche loro la pensano allo stesso modo”.

Eccellente Ad ottobre il giocatore è stato nominato per il titolo di Giocatore del mese. Importante e fondamentale al Brighton, Trussard può anche stare in un club dove si sente bene. Soprattutto perché i gabbiani hanno la possibilità di estendere i loro contratti di blocco per un anno. Ma rischierebbero anche di non fare soldi da un giocatore arrivato per 15 milioni di euro.

Una cosa è certa: l’attaccante ha fatto assolutamente di tutto per cercare di sconvolgere la gerarchia dei Demoni.