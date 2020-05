Torna attivo il 60% dei servizi di trasporto pubblico locale, ma come dovremo comportarci?

Il primo impatto sulla ripresa del 4 maggio si sentirà in particolare sul trasporto pubblico locale. Treni ed autobus, in particolar modo, accoglieranno i tanti pendolari che potranno tornare a lavoro. Ma la parola d’ordine sarà distanziamento sociale. Sarà pronto il settore dei trasporti pubblici a gestire il loro ritorno?

InCampania, per i servizi di TPL di linea terrestri (su ferro e su gomma) e per i servizi TPL non di linea è disposta la riattivazione dei servizi in misura di almeno il 60% dei servizi programmati in ordinario, privilegiando nell’organizzazione dei servizi le fasce orarie e le tratte di maggiore affluenza.

Per i servizi di TPL marittimo, al fine di garantire la continuità territoriali con le isole del Golfo, è disposta la riattivazione dei servizi programmati in ordinario fino al 60%, fermo restante un costante monitoraggio in raccordo con gli Enti locali interessati.

Le aziende di trasporto dovranno comunicare i nuovi programmi di servizio e le eventuali integrazioni alla Direzione Generale Mobilità della Regione Campania.

Sarà obbligatorio per le aziende di trasporto ed i relativi dipendenti e gli utenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

DPCM 26 aprile, nell’allegato 9 – le Raccomandazioni per i passeggeri del trasporto pubblico e le Linee guida

Tra le raccomandazioni:

Non usare il trasporto pubblico se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse,raffreddore)

Acquistare, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, on line o tramite app

Seguire la segnaletica e i percorsi indicati all’interno delle stazioni o alle fermate mantenendo sempre la distanza di almeno un metro dalle altre persone

Utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando sempre la distanza interpersonale di sicurezza di un metro

Sedersi solo nei posti consentiti mantenendo il distanziamento dagli altri occupanti

Evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente

Nel corso del viaggio, igienizzare frequentemente le mani ed evitare di toccarsi il viso

Indossare necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca

Linee guida Settore ferroviario