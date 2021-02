“Al Sud mancano infrastrutture e trasporti adeguati. La prossima settimana sarò a colloquio con Ferrovie dello Stato“

“Il Sud Italia potrebbe raggiungere livelli di crescita mai registrati prima. Tra i programmi di finanziamento del Meccanismo per Collegare l’Europa e del Next Generation EU e la revisione delle reti TEN-T ci sono tutti i mezzi per lavorare con serietà per i territori. I dati raccolti in “Pendolaria 2021” sono da studiare e comprendere. Il report certifica quell’evidente “ritardo infrastrutturale che interessa le regioni del Sud e l’integrazione delle diverse modalità di trasporto e dei relativi hub (aeroporti, porti, stazioni, interporti)”.

“Nella relazione annuale – continua la nota – viene spiegata, tra le varie, “la drammatica situazione” di Cumana, Circumflegrea e Circumvesuviana di Napoli a causa dei “treni vecchi, stazioni in condizioni di degrado e una riduzione del servizio”. Situazioni che la pandemia ha certamente accentuato, ma che hanno origine da decenni di politiche miopi e dormienti. Alla luce anche di alcune segnalazioni avute la scorsa settimana relative all’Alta Velocità tra Cilento e Vallo di Diano e numerose altre aree del Meridione, è mia intenzione discutere di tali problematiche con i referenti del Gruppo Ferrovie dello Stato a Bruxelles. La pandemia non potrà rallentare quello che il popolo chiede, è tempo di dare risposte”.

Così in una nota Lucia Vuolo, europarlamentare ID/Lega, a commento dei dati raccolti in ‘Pendolaria 2021’, report a cura di Legambiente.