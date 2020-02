Tragedia in viale Crispi, Attanasio: “Il pino non era considerato a rischio”

Con una nota diffusa dal Comune di Cava de’ Tirreni l’Amministrazione comunale ha diffuso alcune precisazioni in merito agli eventi tragici di questa mattina nei quali è rimasto vittima un sessantenne che portava a passeggio il suo cane.

Nella nota l’Amministrazione, esprimendo il proprio cordoglio per l’uomo, G. M., ha precisato che “il patrimonio arboreo cittadino è soggetto a costante controllo. Il Pinus Pinea caduto è tra gli esemplari più antichi della città, sottoposto a tutela paesaggistica, ed è stato oggetto di una approfondita valutazione di stabilità consegnata il 17 gennaio 2019, con specifica valutazione del rischio di ribaltamento valutata dagli agronomi interessati, che è risultata di scarso pericolo; successivamente, in data 4 dicembre 2019, l’esemplare in questione è stato sottoposto ulteriore verifica da altro agronomo incaricato, e dai risultati consegnati il 23 dicembre 2019, è risultato tra quelli da non abbattere e soggetto a usuale manutenzione con revisione prevista tra un anno”.

I dettagli nell’intervista al Dirigente del Settore Manutenzione e Opere Pubbliche, Antonino Attanasio, che spiega che questa mattina in Villa comunale gli agronomi stavano procedendo con ulteriori monitoraggi.