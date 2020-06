Torrente Cavaiola: sopralluogo per la messa in sicurezza degli argini

Torrente Cavaiola in primo piano questa mattina a Nocera Superiore. Il sindaco ha incontrato il vicepresidente della Regione.

Questa mattina a Nocera Superiore si è parlato dei lavori di messa in sicurezza per gli argini del torrente Cavaiola. Il numero 2 della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola ha incontrato il sindaco Giovanni Maria Cuofano.

L’incontro ha fatto seguito alla riunione dei giorni scorsi con il Prefetto di Salerno. A questi, il sindaco ha esposto i problemi della trafficatissima arteria che attraversa l’intera città.

Presente questa mattina anche Roberto Vacca del Genio Civile. Fissata una prima data operativa: il prossimo 23 giugno ci sarà dunque un vertice tecnico, volto allo stralcio dell’intervento dal Grande Progetto Sarno. Un primo passo fondamentale per dare il via ai lavori.

Cuofano ha tenuto a ringraziare il Prefetto e il vicepresidente della Regione. «Avevamo sollecitato da più di anno al Genio Civile l’intervento. Non soltanto per mettere in sicurezza le pareti spondali del torrente e le abitazioni che insistono lungo l’arteria. C’è anche l’esigenza di liberare definitivamente un’area dai vincoli paesaggistici, sulla quale ci sono imprenditori pronti ad investire e a qualificare la dorsale produttiva di Nocera Superiore».

Le proteste dei residenti e il ripristino dell’asfalto

A maggio scorso i cittadini che abitano su via Nazionale avevano protestato, per le pericolose vibrazioni dei palazzi causate dal passaggio dei tir. In particolare, le loro rimostranze si concentravano sul manto d’asfalto della Statale 18 in condizioni pietose e pure pericolose per i centauri.

A tal proposito, questa mattina il sindaco ha annunciato intervento di ripristino del manto stradale. In particolare sui tratti interessati di recente da lavori di potenziamento delle rete elettrica da parte di Enel.